České téma předsednictví: Musíme EU naučit vracet migranty, říká analytik

Neexistují sice kompletní statistiky, ale na území EU se v tuto chvíli nachází zhruba milion ilegálních migrantů. Evropská komise nedávno představila novou strategii, která má umožnit rychlejší vracení migrantů do zemí původu. To se ale zatím příliš nedaří. V Rozstřelu to řekl analytik Vít Novotný, podle kterého se například v roce 2019 členským státům EU podařilo navrátit jen 28,9 procenta z těch, kterým byla repatriace nařízena.