A zase ta migrace. Po Okamurovi zvedá téma Babiš i Piráti se STAN

Proti migraci se čerstvě opět vyhranil premiér Andrej Babiš v reakci na to, že počet migrantů v členských zemí EU oproti loňskému roku narostl. Předseda vlády uvedl v posledním pořadu 360⁰ CNN Prima NEWS, že chce řešit migraci mimo Evropskou unii. A zdůraznil, že Česko si samo musí rozhodovat o tom, kdo v zemi bude žít a pracovat.

„Musíme řešit migraci mimo Evropu. Česká republika bude rozhodovat o tom, kdo zde bude žít a pracovat, nikoliv Evropská unie,“ zdůraznil.



Za první měsíce letošního roku do Evropy zamířilo asi 36 tisíc lidí z třetích zemí. Je to o třetinu více než za stejné období v roce 2020. Do Evropy míří především migranti z černé Afriky a muslimsko-arabského světa.

Premiér řekl, že neumí předvídat, zda se bude opakovat rok 2015, kdy vyvrcholila migrační krize. Aktuálně se ale s migrací opakuje pašeráctví, hazard se životem při plavbě před rozbouřené moře a přeplněné utečenecké tábory.

Neexistují sice kompletní statistiky, ale na území EU se v tuto chvíli nachází zhruba 3 miliony ilegálních migrantů,uvedl v pořadu Rozstřel na iDNES.cz analytik Vít Novotný, podle kterého se například v roce 2019 členským státům EU podařilo navrátit jen 28,9 procenta z těch, kterým byla repatriace nařízena.



Podle Babiše nehrozí, že by se zpět vrátily uprchlické kvóty, podle kterých se žadatelé o azyl, kteří se dostali do EU v rámci evropské migrační krize, rozmístí mezi členské státy. „Jsem si jistý, že návrh kvót už se nevrátí. Bojovali jsme proti nim s mým přítelem Viktorem Orbánem a povedlo se nám to. Už s námi souhlasí i státy, jako je Dánsko či Rakousko,“ okomentoval pro CNN Prima News Babiš.

„Rozbíjení gangů“

Řešení Babiš vidí v rozbíjení pašeráckých gangů a vracení nelegálních migrantů zpět do zemí, odkud přišli. „Cílem ilegálních migrantů ze severní Afriky je Německo. Neprchají před válkou, ale za lepším životem. Ukrajinci za prací,“ myslí si premiér.

Podobný postoj jako Andrej Babiš drží i šéf SPD Tomio Okamura. „EU nám chce přikázat přijímání migrantů eurokomisařka Ylva Johansson vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa do EU ještě zvýšily,“ uvedl čerstvě na Twitteru.

Mimo jiné sdílel příspěvek, kterém stojí, že se Česko nechává válcovat lidmi, kteří s ním nemají nic společného, kteří jsou mimořádně krutí a násilní.

A také zaútočil na v aktuálních průzkumech stoupající koalici STAN s Piráty, když sdílel několik let staré výroky aspiranta na budoucího premiéra Ivana Bartoše, který byl kdysi k přijímání migrantů vstřícnější.

„Migrace je přirozená věc“

„Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, podobně jak snad ještě chvíli bude internet. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ uvedl v roce 2009 Bartoš na pirátském fóru. Nyní šéf Pirátů má názor jiný.



Koalice Pirátů se STAN slibuje „v zahraniční politice například spolupráci s ostatními státy včetně zodpovědného řešení migrace“. Dává najevo, že kvóty na počty migrantů nepodporuje.I ona hovoří podobně jako Babiš o nutnosti řešit příčiny migrace v místech vzniku.