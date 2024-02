Lidé se skládají Markétce na operaci ruky. Pomohou i peníze pro Martínka

Malou částkou Martínkovi přispěli do sbírky i manželé Schützovi z České Lípy. Příběh je dojal o to víc, že také shánějí peníze na léčbu dcery, kterou čeká 6. března operace ruky ve Vídni. Netušili, že právě Martínek jim pomůže.

Devítiletá Markétka chodí do druhé třídy, na pololetním vysvědčení má samé jedničky. „Nejvíc mě baví matematika,“ říká usměvavá dívka.

Ve škole se však neobejde bez asistentky a doma bez mámy. Obě jí pomáhají s učivem, ale hlavně při cvičení a dalších aktivitách, při nichž zdravý člověk používá obě ruce. Markétka nemůže. Od dramatického porodu má levou ruku částečně ochrnutou, vytočenou a kratší než pravou – nevyvíjí se stejně rychle jako zbytek těla.

Postižení vzniklo při porodu

„Zasekla se v pánvi. Zdravotníci mi tlačili na břicho, až jsem nemohla dýchat, museli mi dát kyslík. Dceru tahali za hlavičku tak silně, že jí způsobili těžkou parézu brachiálního plexu – vytrhli část nervů, které vedou z páteřní míchy v oblasti krku a ovlivňují pohyb horních končetin,“ vzpomíná matka tří dětí Hedvika Schützová na traumatizující porod vysněné dcery.

Jelikož podobné potíže zažila už při druhém porodu, žádala v těhotenské poradně nemocnice o císařský řez. „Chtěli, ať přinesu potvrzení od psychiatra, že mám fóbii z porodu. To mě zarazilo a moje lékařka mě uklidnila, že ve všech záznamech jsou komplikace z předešlého porodu uvedené, tak si dají pozor. Lituji, že jsem tehdy k psychiatrovi nešla, Markétka mohla být zdravá,“ říká.

Zatímco její druhý syn měl po těžkém porodu „jen“ zlomenou klíční kost a lehčí formu obrny ruky, kterou se podařilo půlročním cvičením Vojtovy metody odstranit, postižení nejmladší Markétky je trvalé. Změnilo to život celé rodině. Matka s dívkou denně cvičí a pomáhá jí s učením. Kromě potíží s rukou má totiž Markétka i vývojovou dysfázii – narušený vývoj řeči

Otec má kromě zaměstnání brigádu, pracuje denně od rána do večera, přesto rodině stačí příjmy tak akorát na přežití. Synové kvůli tomu nemohli třeba na lyžařský výcvik a mladší oplakal, když pod stromečkem nenašel vytoužený počítač. „Máme pro celou rodinu jeden notebook. Na další bohužel nezbývají peníze,“ říká máma.

Po narození Markétky museli rodiče s dcerou dvakrát týdně jezdit do motolské nemocnice v Praze kvůli rehabilitacím a jednou za dva týdny do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady kvůli možné operaci vytržených nervů. Ta se dělá do půl roku věku dítěte, Markétku ale lékaři operovat nechtěli, protože díky cvičení dělala pokroky. A teď už jí mohou pomoci jen lékaři ve Vídni.

„Dosavadní výdaje spojené s léčbou, pomůckami, cestováním za lékaři a rehabilitacemi už se vyšplhaly na statisíce. Právě jsme na intenzivních neurorehabilitacích v Sanatoriích Klimkovice, ty nám naštěstí zaplatila společnost Život dětem. Ale ještě potřebujeme téměř milion na dvě operace v Rakousku, což nemáme šanci našetřit,“ vysvětluje matka důvody, proč jim přátelé pomohli založit sbírky.

Jedna veřejná sbírka běží pod názvem Druhá šance pro Markétku na platformě Donio, druhá na webu obecně prospěšné společnosti Život dětem. Lidé přispívají, ale zatím se nesešlo dost peněz ani na první operaci za 18 tisíc eur.

„Operovat nervy už nejde. Neurochirurgové ale uvolní Markétčinu ruku tak, aby se stažené šlachy mohly natáhnout, a přetočí ji do správné polohy,“ říká matka. Při druhé operaci za několik měsíců lékaři přenesou kus svalu z bicepsu dívky k rameni, aby s ním mohla hýbat – ta stojí 20 tisíc eur.

Rozdělí přes 40 milionů

Matka Markétky se bála, že kvůli nedostatku peněz už bude muset první operaci odvolat. Teď má však jistotu, že do Vídně pojedou.

Redakci MF DNES se podařilo propojit rodinu s advokátem rodiny Zatloukalových Zdeňkem Jouklem, který v minulých dnech informoval, že z peněz pro Martínka by mohlo přes čtyřicet milionů korun pomoci dalším lidem. „Předpokládáme, že prvních deset milionů rozdělíme mezi nemocné či zdravotně postižené, kteří shánějí peníze na léčbu prostřednictvím veřejných sbírek na platformě Donio,“ říká Joukl.

Potvrdil, že Markétce jako první uhradí částku, která bude chybět na březnovou operaci po sečtení výnosu sbírek a peněz rodiny. „Doufáme, že solidární lidé jí přispějí na druhý zákrok. Naší snahou je totiž pomoci co největšímu počtu potřebných,“ vysvětluje Joukl. Dodal, že každého žadatele si společně s rodiči Martínka předem prověří a s výběrem jim poradí i lékaři.