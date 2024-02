Po zákroku ve Francii se nám ulevilo, už teď vidím změny, říká Martínkův tatínek

Advokát Zdeněk Joukl, právní zástupce rodiny: Martínkův příběh po celou dobu provází dlouhé tahanice s pojišťovnou. Změnilo se od medializace sbírky něco v přístupu České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP)?

V podstatě se nezměnilo nic, nám se vlastně dodnes nikdo neozval. My jsme tři týdny stáli o schůzku s panem ředitelem. Ne proto, abychom ho přesvědčovali o tom, že má rozhodnout nějak jinak, ale naopak abychom mu řekli, co se nám nelíbilo na jednání. Chtěli jsme systémovou diskuzi tak, jak jsme ji vedli s ministerstvem zdravotnictví. A on za tři týdny, kdy jsem ho usilovně sháněl e-mailem, telefonicky i datovou schránkou, si neudělal ani dvě minuty, aby se nám ozval. Shodou okolností jsme dnes (ve středu) podali odvolání proti rozhodnutí pojišťovny. Pojišťovna vydala prohlášení, že kladné rozhodnutí o úhradě péče by v Martínkově případě bylo v rozporu s legislativou. Souhlasíte s tím?

Určitě nesouhlasíme. Je potom věcí revizní komise, aby to posoudila. My neupíráme právo na právní názor, každý může mít jiný právní názor, od toho žijeme v právním státě. Ale nesouhlasíme s tím. Rozhodnutí zní, že léčba a její úhrada se zamítá, ale léčba je provedena. Podle nás je to úplný nesmysl, který nemá naprosto jednak právní, jednak lékařské opodstatnění. Budeme se proti tomu bránit. Je to pro nás principiální věc nového pohledu na zdravotnictví. Nejde o to, získat co nejvíc peněz pro Zatloukalovy, které bychom také rozdělili. Jde o vstřícný přístup vůči dětským pacientům, zejména co se týká rychlosti. A není to o nezákonném přístupu, že bychom tady využívali nějaké mediální síly k tomu, aby pojišťovna rozhodla v náš prospěch. Minulý týden jste uvedl, že budete žádat o schůzku s první dámou Evou Pavlovou. Dostal jste už nějakou odpověď?

Jsme ve spojení s kanceláří a chtěli bychom to naplánovat, když budou Martínkovi rodiče v Praze. Ale na to je ještě brzy.