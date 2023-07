Manželství a partnerství řeší tři návrhy. Řada poslanců se už ale rozhodla

Hlavní bitva o to, kdo má mít právo uzavřít v Česku manželství, se sice odehraje ve Sněmovně až na podzim, ale už nyní má řada poslanců jasno a byli ochotni iDNES.cz odpovědět na to, jak budou hlasovat. Ve hře jsou návrhy umožnit manželství i párům stejného pohlaví i naopak zakotvit do Listiny základních práv, že manželství je výlučně svazek muže a ženy.