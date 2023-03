Poslanec SPD řešil mísení s migranty i „atypické chování“ sexuálních menšin

Poslanec SPD vystupoval na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o návrhu vlády na nižší růst penzí, který poslanci projednávají od úterý.

„Jeví se jako zcela sebedestruktivní, že se v předchozích letech nevěnovala pozornost zvýšení porodnosti původní populace, ale spoléhalo se naivně na migraci, která měla plnohodnotně nahradit původní populaci, než dojde k jejímu zmizení skrze vymření a asimilaci s příchozími lépe či hůře kompatibilními migranty,“ vybral si Zlínský nejprve jako terč migranty.

Pak přesměroval pozornost na sexuální menšiny. „Ba právě naopak, je naopak zpochybňována role klasické rodiny a podporovány sexuální menšiny s atypickým chováním, které většinou k reprodukci lidského rodu nevede, nebo je podporováno přímo uvažování, že nemít děti v populacích vyspělých zemí přímo pomáhá chránit ekosystémy na planetě Zemi,“ řekl poslanec SPD. „Paradoxně ty generace, které propagují výše zmíněné myšlenky, budou konečnou obětí svých bludů, ale proces bude již nevratný a nezastavitelný,“ prohlásil Zlínský.

Homofobie a nacionalismus a la Kotlebovci, reagoval vicepremiér

Ohradilo se jak sdružení Jsme fér, které usiluje o přijetí zákona, který by umožnil manželství i pro osoby stejného pohlaví, tak vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„SPD se opět nechutně snaží zneužít LGBT občany a občanky, aby získala pozornost a novinové titulky. Je to odporné a přispívá to k šíření nenávisti ve společnosti. Kde jsou ty časy, kdy Tomio Okamura s láskou říkal, ze ČR je gay-friendly země,“ napsalo na Twitteru sdružení Jsme fér.

„Já jsem to slyšel a nejen to, včetně parafrází o nežádoucím mísení původního obyvatelstva. Nechávám si to vyjet z přepisu. Takováhle náckovská rétorika si zaslouží nějakou razantnější reakci. Homofobie a nacionalismus a la Kotlebovci. Fakt mě to hodně na….“ napsal reportérovi iDNES.cz Bartoš.