Prezident Pavel zahájí konferenci o manželství pro páry stejného pohlaví

Kromě prezidenta Petra Pavla na konferenci v Senátu na podporu práv LGBTQ+ komunity vystoupí i irský premiér Leo Varadkar. Oznámilo to sdružení Jsme fér, které usiluje o zrovnoprávnění sexuálních menšin a o umožnění manželství párům stejného pohlaví.

Jsme fér @JsmeFer Máme pro vás mimořádnou zprávu. Konferenci o manželství a rodičovství pro gay a lesbické páry v @SenatCZ, která se koná ve středu 28. června pod záštitou předsedy Senátu @Vystrcil_Milos, zahájí prezident České republiky @prezidentpavel a irský premiér @LeoVaradkar. ❤️ https://t.co/hasEKigucJ oblíbit odpovědět

Naposledy se k novele občanského zákoníku, která by umožnila manželství i pro osoby stejného pohlaví, vrátili poslanci na začátku června, ale ani třetí pokračování jim nestačilo k tomu, aby rozhodli, zda zákon projde prvním čtením do výborů, nebo zda ho odpůrci možnosti, aby manželství mohli uzavřít i dva muži nebo dvě ženy, potopí.

„Existuje koaliční dohoda, že by návrh měl být projednán do konce června, je předběžná dohoda na 29. červnu,“ uvedla před pár dny spolupředkladatelka novely, pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

„Pojďme umožnit, ať stát nestrká nos do osobních záležitostí lidí, ať každému umožní, chce-li do svazku vstoupit, ať do něj vstoupí, a když se tak stane, ať z názvu toho svazku nemusí být každému zřejmé, jak to kdo osobně má, to je taky věc soukromí,“ vybízela kolegy poslance Olga Richterová.

Mezi zeměmi, které manželství pro všechny umožňují, jsou i katolické státy Španělsko a Irsko, jehož premiér Varadkar také v českém Senátu vystoupí. Tento týden schválilo manželství pro všechny také Estonsko, jako první ze zemí bývalého Sovětského svazu.