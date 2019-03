Poslanci projednávají, zda bude v Česku manželství dál svazkem ženy a muže

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Novelu občanského zákoníku, která chce pro homosexuální páry uzákonit stejná práva a povinnosti jako má v současné chvíli žena a muž, podepsalo celkem 46 poslanců, včetně Dominika Feriho (TOP 09) nebo Ivana Bartoše (Piráti). Současné registrované partnerství, jak ho známe v současné době, by tak zaniklo.



Návrh pro povolení manželství homosexuálním párům podporuje Pirátská strana. „Dlouhodobě prosazujeme rovnoprávné zacházení, nemáme problém s tím, aby došlo k posunu v této oblasti. Partnerství by mělo mít stejné právní účinky jako manželství, aby to byl rovnoprávný svazek, na klubu to teprve budeme diskutovat,“ uvedl dříve poslanec Jakub Michálek.

Zakotvení heterosexuálního svazku v Ústavě

Druhý návrh je reakcí na již zmíněnou novelu a podepsalo jej přes třicet poslanců. Manželství je v něm definováno jako trvalý svazek jednoho muže a jedné ženy, kolem nějž vzniká rodina.

Pro konkurenční návrh je i poslanec za ODS Marek Benda. „Nikdy jsem nebyl žádným příznivcem podobných změn, ani registrovaného partnerství. Nepokládám to za srovnávání práv. Pokládám to spíše za pokus změnit slovník. Změna ústavy by znamenala, že nelze cestou soudního aktivismu protlačit podobné návrhy bez vůle Parlamentu, jako se stalo třeba v Rakousku nebo ve Spojených státech,“ uvedl k zákonu Benda.

Redakce iDNES.cz kontaktovala i autora návrhu Marka Výborného (KDU-ČSL). „My jsme se rozhodli zdůraznit to, co je tady staletí. A to je funkční rodina tvořená mužem, ženou a dětmi. Tato instituce si zaslouží ochranu nejvyšší a to je ochrana v Ústavě,“ uvedl Výborný. Zdůraznil, že to rozhodně není útok na nikoho dalšího. „Stát nemá upravovat žádné vztahy, které jsou založeny na lásce a emoci. To je každého věc. Ale manželství, které upravuje stát zákonem, je něco jiného,“ dodal.

Podobný názor má i poslankyně Helena Langšádlová. „Pouze v manželství mezi mužem a ženou může vznikat nová generace. Je to podpora státu,“ uvedla pro iDNES.cz. Pokud zákon o sňatcích homosexuálů projde, pravděpodobně narazí u prezidenta Miloše Zemana.

„Uvažuji o tom, že budu vetovat zákon o manželství homosexuálů, a to nikoliv proto, že bych měl něco proti homosexuálům, já respektuji jejich sexuální orientaci, ale proto, že si myslím, že manželství je určeno k tomu, aby rodina vychovávala děti a to homosexuální, tedy jednopohlavní vztah nemůže dosáhnout. A má-li stát pečovat o rodinu, musí pečovat především o tento typ manželství,“ uvedl v lednu Zeman v pořadu Týden s prezidentem.

Sňatky homosexuálů umožňuje celkem 26 zemí včetně například Nizozemska, Německa, Belgie, Francie a nově i Rakouska. Další země pak umožňují takzvané registrované partnerství osob stejného pohlaví.