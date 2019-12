Malostranský zápisník: Klausův nebezpečný smajlíkismus

Kancelář pro uvádění politických příběhů na pravou míru si dovoluje přičinit pár poznámek k uplynulému týdnu. V mlze kauz Andreje Babiše vláda protlačila Sněmovnou rozpočet na rok 2020. A premiér kdovíproč nevyužil nabídku ODS, že by vládě pomohla předělat rozpočet na přebytkový. Přitom modří ptáci už v minulosti dokázali, že to dokážou: přebytek zaznamenali naposledy v roce 1995, pak už to byly jen samé deseti- či stamiliardové sekery.