Tísňová linka 112 funguje už patnáct let, dokáže pomoci i cizincům

V pondělí je to už patnáct let, co v České republice funguje tísňová linka 112. Propojuje všechny složky záchranného systému a jako jediná garantuje možnost komunikace v cizím jazyce. Operátoři linky mohou pomoc vyslat během několika sekund, jejich práce je však velmi náročná a klade vysoké nároky na psychiku.