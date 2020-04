Letní tábory se zatím neruší. Zájem o ně mezi rodiči opět roste

Podle plánu postupného uvolňování opatření, který v úterý zveřejnila vláda (celý text k přečtení zde), jsou zotavovací akce zařazeny v poslední vlně – od 8. června. Některé letní tábory pro děti přitom mají odstartovat už o několik týdnů později.



Ve středu pak ministr školství Robert Plaga a epidemiolog Rastislav Maďar zmínili, že dětské letní tábory by se mohly uskutečnit nejprve v druhé polovině prázdnin.



„Pokud situace bude příznivá, tak bychom rádi nějaké vyrovnávací kurzy nebo letní kempy v našem systému viděli, ale až v průběhu srpna,“ uvedl Plaga.

Podle Maďara je třeba s rozhodnutím o otevření táborů počkat na výsledky první vlny otevírání veřejného života v Česku. „My bychom rádi tohle upřednostnili, na druhou stranu je tu riziko, že se tam sejdou děti z různých domácností z různých koutů země s různými riziky,“ uvedl Maďar. Pokud by stát organizaci táborů povolil, znamenalo by to podle Maďara, že by táborníci museli dodat čestná prohlášení o tom, že nepatří k rizikovým skupinám ani s nikým takovým nesdílejí domácnost.



Maďar také zdůraznil, že experti nemohou dát jistotu, že se tábory skutečně v srpnu otevřou. Záviset to bude na vývoji počtu zasažených koronavirem nového typu.

Počkáme a uvidíme

Redakce iDNES.cz v průběhu úterý oslovila množství organizátorů táborů a drtivá většina z nich se shoduje - s tábory zatím počítají.



„Stále žijeme v pozitivní víře, že vše se v dobré obrátí,“ domnívá se Zdeněk Ston z cestovní kanceláře Sindibád. Zatím kancelář nezrušila žádný z plánovaných táborů. Musela však zrušit všechny táborové víkendy, které měla pořádat na tábořištích v průběhu jara. „Všem klientům jsme vrátili 100 procent uhrazené částky,“ dodal Ston.

Že se tuzemské tábory uskuteční v plném rozsahu věří i ostatní oslovení organizátoři, například cestovní kancelář Topinka. Co se neodvažuje předpovídat, jsou ty zahraniční.

Co v cizině?

„Itálii, Španělsko zde opravdu nepředpokládáme, že by byl výjezd povolen do těchto destinací a vzhledem k aktuální situaci to vidíme jako nevhodné. Klientům jsme nabídli, jako náhradu možnost výběru mezi tuzemskými tábory,“ přiblížil Miroslav Topinka.

Všechny tábory v Chorvatsku zrušil i spolek Děti bez hranic. V České republice z důvodu pandemie žádný tábor nezrušil, ani to neplánuje. První turnusy se konají už od 28. června. „Obecně s nimi příliš nepočítáme od počátku, protože záleží na řediteli, zda dá škole ředitelské volno od 28. června a s tím jsme příliš nepočítali ani před epidemií. Nyní to podle nás úplně padlo,“ uvedl předseda spolku Josef Valter. Ostatní tábory po Česku se podle něj budou konat v plném rozsahu.

K tomu se přidává i CK Robinson, která má většinu táborů vyprodanou. „Ale na zbylá místa přihlášky přijímáme,“ doplnil Petr Nový z CK Robinson. Počítají i s turnusy na konci června.

Naopak všechny oslovené kanceláře potvrdily, že ke stornování táborů dochází výjimečně. „Občas nějaké storno je, ale v poměru k celkovému počtu je to pod jedno procento celkových objednávek,“ přiblížil Valter. Storna jsou podle něj především u krátkých týdenních táborů, kde podle něj rodiče umí čas snáze zaplnit. To dosvědčují i ostatní oslovení organizátoři.

Přihlášek přibývá

V druhé polovině března však rodiče přestali děti na tábory přihlašovat. „Ona nejistota, co bude a za jakých podmínek, je asi to nejhorší nejen pro cestovní kanceláře, ale i pro samotné rodiče a děti,“ myslí si Ston.

I u Dětí bez hranic se příliv objednávek prakticky zastavil. Nyní se už situace zlepšuje „Věříme, že po uvolnění nouzového stavu se naopak budou tábory velice rychle plnit, už nyní nám volá zvýšené množství rodičů s dotazy na volné tábory v ČR,“ uvedl Valter.

„Naopak, v posledních dnech začínají chodit nové přihlášky, hlásí se nám i rodiče na místa náhradníků u již vyprodaných táborů,“ dodal Nový.