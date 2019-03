Místo návratu do Prahy hodiny čekali v jiné zemi. Odškodnění nedostanou

První letadlo bylo odkloněno do Tunisu, kde cestující vyzvedl letoun jiného typu a do Prahy dorazil v ranních hodinách. Druhý let z Dubaje byl odkloněn do Ankary, kde cestující přespali v hotelu. Někteří z nich si ale stěžují na přístup dopravce a dlouhé čekání.



„Cestujícím nebylo více než dvě hodiny poskytnuto žádné občerstvení, ubytování ani informace o dalším postupu. Byli drženi v tranzitní letištní hale a nebylo jim umožněno, aby ji opustili a zaplatili si hotel sami. Nakonec po 2,5 hodinách hromadně prošli pasovou kontrolou a do hotelu se dostali až po téměř čtyřech hodinách od přistání,“ napsal ČTK Petr Urbánek.



Cestující, kteří nocovali v Ankaře, by se měli dostat do Prahy pravděpodobně až ve středu večer. „Ve 14 hodin by pro nás měl jet svoz z hotelu a náhradní letadlo by pak mělo letět v 19 hodin,“ cituje Blesk.cz moderátorku televize Seznam Veroniku Farářovou.



Společnost Smartwings podle své mluvčí udělala maximum pro to, aby cestující dopravila do Prahy, kvůli okamžitému uzavření evropského vzdušného prostoru pro letouny Boeing 737 MAX ale neměla jinou možnost, než hledat náhradní letiště mimo EU a poté řešit přepravu klientů do Prahy.

„Cestující nemají v těchto případech nárok na žádné odškodnění. Toto je situace, kterou letecká společnost nemohla ovlivnit,“ řekla tisková mluvčí letecké společnosti Smartwings.



Za odklon letu společnost nemůže, míní experti

To redakci iDNES.cz potvrdila i Michaela Nová ze společnosti Click2Claim, která se zabývá odškodněním za zrušení nebo zpoždění letů. „Jedinou formu odškodnění, kterou by mohli cestující získat, je z cestovního pojištění, pokud tuto okolnost mají pojištěnou. Dopravce by měl hradit náklady na péči, pokud například přespávali na hotelu nebo si museli koupit občerstvení,“ řekla.

Evropské nařízení 261/2004 Cestující mají právo na bezplatnou péči ze strany dopravce, tedy občerstvení a v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou, tedy do uskutečnění náhradního či zpožděného letu nebo do odstoupení cestujícího od smlouvy.

Stejný názor má i advokát Mgr. Jakub Keresteši. „Jedná se o mimořádnou situaci. Zastavení letů bylo doporučeno Evropským úřadem pro bezpečnost letectví, což není společnost Smartwings schopná ovlivnit,“ míní.



„Mají ale samozřejmě nárok na další věci, které dopravce musí poskytnout bez ohledu na to, jestli se jedná nebo nejedná o mimořádnou událost. Mezi to patří poskytnutí náhradní letenky nebo přesměrování na náhradní let. Pokud přespávají v hotelu, měl by jim být hrazen, stejně tak i strava,“ dodává.



Na straně cestujících není v tomto případě ani Evropské spotřebitelské centrum. „Dle našeho právního názoru jde o mimořádnou okolnost, které nemohli dopravci předejít, a proto nevzniká cestujícím právo na paušalizovanou náhradu škody ve výši 250 až 600 eur,“ píše se v jejich prohlášení.

Evropský úřad pro bezpečnost letectví (EASA) zakázal provoz letadel typu Boeing 737 MAX 8 a MAX 9 v Evropě s platností od 20:00 SEČ v úterý 12. března. Učinil tak v návaznosti na tragickou nehodu stroje typu MAX 8 dopravce Ethiopian Airlines.