Mohl to být i náš poslední let, říkají čeští cestující z Boeingu 737 Max 8

Už během letu zastihlo stroj rozhodnutí Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) o uzavření vzdušného prostoru nad kontinentem pro tento typ letadel kvůli obavám o bezpečnost.



Společnost Smartwings tak byla v těžké situaci, musela přistát na letišti mimo Evropu a poslat pro klienty náhradní letadlo. Cestující celou situaci popisují jako velmi nepříjemnou. Z letiště v Ankaře se společně dostali po 2,5 hodinách. Další dvě hodiny trvalo než se ubytovali na hotelu, kde jim společnost zajistila ubytování.



Dopravce Smartwings však podle své mluvčí udělal maximum pro to, aby cestující dopravila zpátky do Prahy. Někteří z pasažérů si však stěžují na zdlouhavé čekání, kdy neměli ponětí o tom, co se děje. Mluvčí se k stížnostem redakci iDNES.cz zatím nevyjádřila.



„Nebylo to jen tak jednoduché postarat se o dvě stě cestujících. Na letišti jsme čekali tři hodiny. Lidi byli hodně naštvaní. Někteří měli jít do práce, další si dokonce koupili jiný let, protože měli tak důležité jednání, že se jim to vyplatilo,“ popisuje situaci v Ankaře jedna z pasažérek.



„Chvíli trvalo, než jsem se dozvěděli, co bude dál. Ale zajistili nám hotel i jídlo. V tomhle se o nás postarali dobře,“ dodává.

Druhá cestující, maminka malého dítěte vnímala vypjatou situaci podstatně jinak. „Vodu jsme dostali až po dvou hodinách, a to tam bylo hodně malých dětí. Navíc lidé, kteří si koupili náhradní lety, měli problém dostat se ven z tranzitní letištní haly, kde jsme čekali,“ shrnula.



Ze všeho nejvíc cestujícím vadil nedostatek informací. „Vůbec nám neřekli, co se děje. Věděli jsme jen, že je silný vítr a let by měl trvat o něco déle. Dlouho jsme kroužili nad Černým mořem, než nám řekli, že přistaneme v Istanbulu. To za chvíli změnili na Ankaru,“ popisuje další z pasažérek.

Co se opravdu děje, se cestující dozvěděli až při přistání. „Pilot nebo stevard v letadle řekl, že se v hotelu druhý den dozvíme, kdy bude zajištěn náhradní let. Od Smartwings s námi do hotelu ale nikdo nejel. Byl s námi jen Turek, který neuměl anglicky,“ vysvětluje žena dále.

Situaci vnímali nejhůře starší lidé, kteří panikařili. Mladí se s ní vyrovnávali daleko lépe. Teprve v hotelu, kam je dopravce převezl, si všichni uvědomovali, co se vůbec mohlo stát. „Už když jsme vzlétli, byly hodně silné turbulence. Až později nám došlo, že to mohl být i náš poslední let. Takže se nám docela i ulevilo, že jsme počkali na další,“ řekl jeden z cestujících po přistání v Praze ve středu před osmou hodinou večer.