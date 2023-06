Rádi vás ošetříme, vzkazují lékaři. Když dostaneme víc peněz, dodávají

„Většina peněz míří do nemocnic, ne do primární péče. Pacienti by se měli domáhat změn u zdravotních pojišťoven,“ hlásá prezident České stomatologické komory.

A už není sám. Ke Šmuclerovi se přidaly organizace praktických lékařů, ambulantních pediatrů i gynekologů. Společně zakládají Koalici pro primární péči, která podle lékařů skomírá. Koalice bude o penězích pro lékaře vyjednávat.

„Primární péče se u nás rozpadá. Praktici, gynekologové a zubní lékaři přitom vyřeší až 80 procent zdravotních problémů pacientů. Jen loni zvládli přes 70 milionů ošetření. Zatímco ve vyspělých zemích jde na primární péči až 20 procent zdravotnického rozpočtu, u nás přibližně 10 procent,“ upozorňuje předseda Sdružení soukromých gynekologů Vladimír Dvořák.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky objem peněz směřující do českého zdravotnictví v posledních letech významně vzrostl, ale v segmentu praktických lékařů se loni naopak snížil.

„Dostupnost, funkčnost a kvalita primární péče je pro většinu lidí měřítkem úrovně zdravotnictví,“ říká Šmucler. Jenže dostupnost zubařů i praktiků se stále zhoršuje. Peníze přitom nejsou jediný problém.

Podle lékařů jsou nutné i další změny. Žádají třeba zkrácení specializačního vzdělávání praktických lékařů pro děti, aby se zastavil rozpad jejich sítě. „Potřebujeme rychle posílit kapacity ordinací pediatrů ve všech regionech,“ tvrdí předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Od roku 2017 zaniklo podle ní 600 praxí pediatrů. Nyní jich je méně než 1 800. „Níž jít nemůžeme. Už teď nemohou mnohé maminky sehnat lékaře pro novorozence,“ argumentuje Hülleová.

100 milionů pro sdružené praxe

Praktickým lékařům pro děti i dospělé by podle Petra Šonky velmi pomohla finanční podpora sdružených ambulancí.

„Pokud pojišťovny uhradí část nákladů na zkrácené úvazky v ordinacích, praktičtí lékaři zapojí do praxe více žen na mateřské, důchodce i pediatry z nemocnic. Stálo by to asi 100 milionů korun ročně,“ vysvětluje Šonka.

O těchto i dalších návrzích lékařů teď jednají zástupci pojišťoven i ministerstva zdravotnictví.