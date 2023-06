Schodek 235 miliard je technické číslo, ne politické rozhodnutí vlády, řekl Fiala

O tom, že resort ministra financí Zbyňka Stanjury počítá v dokumentu na příští rok se schodkem 235 milirad a chystá nad rámec úsporného balíčku další výrazné škrty informoval ve čtvrtek Deník N.

„Věděl jste, že ministr financí oznámí další škrty nad rámec toho úsporného balíčku?“ ptali se premiéra ve čtvrtek novináři. „Musíme si jasně říct o co se tu jedná. Podle zákona je nutné předložit teď nějaký výhled rozpočtu, je to v podstatě technický rozpočet, který je předložen proto, abychom dodrželi zákon, ale teď budeme teprve vést politická jednání o tom, jak ten rozpočet bude vypadat,“ řekl Fiala během čtvrtečního summitu Evropského politického společenství (EPC) v moldavském Kišiněvě.

„Takže ta čísla, která tam jsou, to jsou prostě technicko-administrativní výpočty, ale není to politické rozhodnutí vlády o tom, jak bude vypadat rozpočet na příští rok a jakým směrem půjdeme,“ dodal Fiala.

Podle rozpočtových pravidel musí vláda projednat první návrh rozpočtu do 20. června. Ve veřejné knihovně připravovaných vládních materiálů dokument zatím zveřejněn nebyl. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun, někteří ekonomové ale předpokládají, že bude vyšší.

Podle Deníku N navrhovaný rozpočet počítá se snížením celkového objemu prostředků na platy ve státní správě o čtyři procenta. O pět procent by se měly snížit stupnice platových tarifů ve veřejném sektoru. Snížit by se měla i podpora výzkumu, vývoje a inovací nebo vybrané dotace.

Server uvedl, že valorizace platby zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce by se měla odložit na rok 2025. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale ve čtvrtek prohlásil, že automatická valorizace plateb za státní pojištěnce se nebude v příštím roce odkládat ani měnit.

Materiál ministerstva financí počítá s dalším snižováním rozpočtového schodku v následujících letech. V roce 2025 by měl deficit klesnout na 200 miliard korun, o rok později na 175 miliard korun.

Nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců

Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun, byl to třetí nejhorší výsledek hospodaření státu po letech 2021 a 2020. Na letošek počítá schválený rozpočet s deficitem 295 miliard korun, část ekonomů i opozice ale předpokládají, že výsledek hospodaření bude horší.

V květnu se schodek státního rozpočtu prohloubil na 271,4 miliardy korun, což je nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka.

Loni byl ve stejném období schodek 189,3 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura chce kvůli špatnému vývoji rozpočtu předložit příští týden vládě návrh opatření, která ve druhém pololetí zajistí úspory zhruba 20 miliard korun, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo financí.

Stanjura řekl, že květen je z hlediska plnění rozpočtu tradičně slabší měsíc. „Přestože se blížíme do druhé poloviny roku, kdy prohlubování schodku mohutně zpomalí první příjmy z windfall tax, dividenda od ČEZ či peníze z evropských fondů, musíme jako vláda šlápnout na brzdu,“ uvedl ke květnovým výsledkům rozpočtu.

„V tuto chvíli nemůžeme dělat definitivní závěry o rozpočtu na letošní rok. Teprve očekáváme některé typy příjmů, které přijdou v letních měsících ať už z daní nebo například ze zisků ČEZu. To musíme potom k těm dosavadním výdajům připočítat, takže až během léta budeme skutečně vědět, jak se rozpočet vyvíjí,“ řekl ve čtvrtek Petr Fiala.

Vláda minulý měsíc představila balíček ke konsolidaci veřejných financí, který by měl vést ke snížení rozpočtového schodku. Navrhovaná opatření by příští rok měla deficit zmenšit o 94,1 miliardy, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Opačným směrem ale působí některé nově schválené výdaje, například zákon o minimálních výdajích na obranu. Úsporný balíček nyní prochází připomínkovým řízením, vláda by ho chtěla začít projednávat ve Sněmovně na přelomu června a července.