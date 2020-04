Nemocnice kybernetické útoky odrážejí. Poslední atak cílil na tu karlovarskou

„Víme, že tady už proběhly určité pokusy, ty byly naštěstí odraženy. Zatím není nějaký zásadní problém v této chvíli, ale riziko tady je skutečně velice výrazné,“ řekl Vojtěch.

Podle něj se nedá vyloučit, že pokusy o útoky budou v následujících dnech pokračovat. Zdravotnická zařízení dělají vše, aby se co nejlépe na možný útok připravila. „Hrozba je vážná, my ji nijak nepodceňujeme. Jediné, co můžeme dělat, je připravit se,“ řekl. Zmínil například intenzivnější zálohování dat, aby nebyly provozy nemocnic a zdraví pacientů nijak ohroženy.

Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha úzce spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) i s kybernetickou sekcí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Informace o tom, co je motivem útoků nebo odkud jsou vedeny, ministr nemá. Podle něj je to věcí policie.

NÚKIB hrozbu kyberútoků hodnotí na úrovni vysoká, tedy hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. Útoky jsou podle NÚKIB nyní v přípravné fázi, hlavně přes takzvané spear-phishingové kampaně. Phishing používají podvodníci k získávání citlivých údajů. Rozesílají e-mailové zprávy, jež často vyzývají adresáta k různým úkonům a zadání dat.

Spear-phishing pak cílí na konkrétní adresáty. NÚKIB doporučuje ohroženým zařízením, aby uživatelé počítačových systémů hlásili správci sítě otevření podezřelých příloh e-mailů v posledních dnech. Podle dřívějších vyjádření IT expertů oslovených ČTK může jeden útok vyřadit síť i na několik dnů, což je v současné epidemii koronaviru vážnou hrozbou.

Hackeři v noci zaútočili na karlovarskou nemocnici

Naposledy kybernetickému útoku čelila v noci na sobotu Karlovarská krajská nemocnice (KKN). „IT zaznamenali první útok v sobotu ve 23:51 RDP terminálového serveru a druhý útok v neděli ve 2:15 na SSH webových serverů,“ uvedl mluvčí KKN Vladislav Podracký. Podrobněji se správci sítě nemocnice z bezpečnostních důvodů vyjadřovat nechtějí.

Podracký však uvedl, že útoky nebyly nic neobvyklého. „My se s různými formami kybernetických útoků setkáváme poměrně často. Jediné mimořádné na tom je, že to přichází v souvislosti s varováním NÚKIB. V tuto chvíli je to situace, kterou jsme v minulosti řešili opakovaně,“ řekl iDNES.cz.

Správci se nejčastěji setkávají s phishingovým útokem či s útoky DDoS, které mají za cíl přehltit systémy. KKN dle Podrackého nikdy nebyla kybernetickými útoky poškozena. „Snažíme se průběžně investovat do softwarového i hardwarového zabezpečení nemocnice. V loňském roce jsme investovali více než šest milionů,“ dodal. Nicméně upozornil, že nelze vyloučit, že k nějakému problému dojít může. KKN spravuje nemocnice v Karlových Varech a Chebu.

NÚKIB varoval před rozsáhlou kampaní závažných kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice. Mohla by podle úřadu způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů, uvedl v tiskové zprávě.

Pokusy o hackerský útok zaznamenaly také například Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava nebo nemocnice Pardubického kraje. Atak se jim podařilo odrazit.

USA jsou podle prohlášení amerického ministra zahraničí hrozbou kybernetických útoků na český zdravotnický sektor znepokojeny. Ten, kdo se podílí na takovýchto akcích, musí být podle ministra zahraničí USA Mika Pompea připraven, že ponese následky svých činů.