Kyberútoky na nemocnice nelze vyloučit. Resort prověří další zařízení

Útok na benešovskou nemocnici je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přelomový „Zatím jsme se s podobně rozsáhlým útokem a dopady nesetkali,“ přiblížil. „I přesto, že všichni tušili, že se to může stát a připravovali se, stále je co zlepšovat,“ dodal. Útočníci jsou podle něj často o krok napřed.

Resort proto chystá plošné prověrky zdravotnických zařízení, aby posoudil rizika u jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb.



Podle náměstka pro informační technologie Nemocnice Na Homolce Dušana Chvojky se to, co se stalo v benešovské nemocnice, může stát i v jiném zařízení. „Je to jen otázka času, než se to stane. V tuto chvíli byla benešovská nemocnice první,“ uvedl. Nemocnice na Homolce proto zorganizovala seminář k ochraně zdravotnických zařízení před podobnými útoky.

Mezi nejčastější nedostatky, které podle ředitele odboru regulace NÚKIB Adama Kučínského z incidentu vyplynuly, patří technické nedostatky jako slabé rozdělení sítě či neaktuální software. Na vině však bývají i manažerská pochybení či nedostatečné proškolení uživatelů.

Data v benešovské nemocnici napadl podle policie ruský vir Ryuk. Nešlo o útok cílený přímo na ni, nikdo se k němu nepřihlásil a podle Středočeského kraje nešlo ani o vydírání. Nemocnice fungovala tři týdny v omezeném provozu, protože měla zašifrovaná data. Provozní ztrátu za prosinec vyčíslila na 38 milionů korun, na další dva miliony vyšlo přeinstalování serverů. Podobný útok postihl před koncem loňského roku také těžební společnost OKD.