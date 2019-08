Hejtmanství zaplatilo miliony za kampaň proti kůrovci PR agentuře Zimoly

Když se bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) předloni po průšvizích pokoušel o návrat do politiky, zaplatil si k tomu pomoc PR agentury Ewing. Ta pak obvolávala novináře a pokoušela se Zimolovi, pronásledovanému skandálem kolem podezřelého pořízení luxusní chalupy na Lipně, vyžehlit image.

Comeback se mu sice zatím nepovedl, pražská agentura ovšem v jižních Čechách rok před krajskými volbami přesto vyfasovala další zakázku. Tentokrát už za veřejné peníze od Zimolovy spolustraničky a nástupkyně v hejtmanském křesle Ivany Stránské.



Kampaň proti kůrovci za 2,1 milionu kraj „vykopl“ na začátku srpna na své oficiální facebookové stránce. Zveřejnil sugestivní fotografii pahýlů stromů v blízkosti rozhledny na Poledníku a přes ni nápis „Konec Šumavy“. Potíž ale je, že fotografie je upravená tak, aby nebyly vidět zelenající se kmeny všude kolem.

„Jihočeský kraj by se měl za tuto kampaň stydět. Hodně. Je to ryzí manipulace, v místech kůrovcové kalamity dochází k velmi rychlé obnově a neexistuje výzkum, který by naznačoval to, co se snažíte nabalamutit veřejnosti,“ komentoval to například vedoucí Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity Bohuslav Binka.



Podezřelé zadání zakázky

Ukazuje se ovšem, že svérázné pojetí kampaně, které odporuje vědeckým studiím, není jediný problém. Podle zjištění MF DNES totiž o nadělení milionů pro agenturu spřízněnou se Zimolou provázejí zásadní nesrovnalosti.

„Vše je naprosto transparentní. Proběhlo výběrové řízení. Informace jsou k dispozici na internetu,“ uvedla Stránská.



To ale není tak docela pravda. Smlouvu kraj sice zveřejnil v registru smluv, protože jinak by nebyla podle zákona platná, ale v úředních věstnících veřejných zakázek hejtmanství není dohledatelný žádný předchozí tendr.

Případní zájemci tedy neměli jak se o zakázce dozvědět, a nemohli se tudíž ani přihlásit. Jihočeské hejtmanství tak porušuje své vlastní směrnice. Ty totiž nařizují, aby avízo na veškeré zakázky nad milion zveřejnilo.



Mluvčí kraje Hana Brožková přesto tvrdila, že je vše v pořádku. Až po opakovaných dotazech připustila, že nezveřejnění je skutečně proti směrnici. Ale dodala, že hejtmanství využilo výjimku, která je v dokumentu také zakotvená.

„Podle směrnice mohou dva členové rady kraje rozhodnout o výjimce z uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele. Výjimka je uplatňována pouze v případech, kdy se jedná o zakázku, která klade zvýšené nároky na oslovené dodavatele, jejich mimořádné profesní či jedinečné zkušenosti a podobně,“ řekla po třech dnech mlžení Brožková.

Co je na PR kampani natolik unikátní, už ovšem nevysvětlila.

A na dodatečný dotaz, kteří radní o ututlání toho, že je k mání dvoumilionová zakázka na PR, rozhodli, také v pondělí neodpověděla.

V příslušném bodě směrnice se ovšem píše, že krok musí posvětit radní pro veřejné zakázky. A tím je Antonín Krák. Zimolově PR agentuře tak pomohl k zisku zakázky muž, který je blízkým přítelem exhejtmana a například s ním pravidelně jezdí na hory.

„Já si nevybavuji, že bych o něčem takovém rozhodoval. Nic takového jsem neposvětil,“ tvrdil MF DNES Krák.

Zimola, který na hejtmanství už nepůsobí, odmítá, že by jeho spolustraníci zadali krajskou kampaň „jeho“ agentuře vědomě.

„Žádná má spolupráce s agenturou už nejméně rok neexistuje a nijak jsem se nepodílel na výběru dodavatele kampaně, o níž píšete,“ ohradil se exhejtman. V řadách jihočeské ČSSD se čile spekuluje o tom, že se za rok v krajských volbách bude chtít na post hejtmana opět vrátit.

Kraj podle Brožkové sám oslovil tři agentury. Nabídku podaly jen dvě. Bez daně přitom krajem stanovená předpokládaná cena kampaně skončila těsně pod dvoumilionovým limitem, za kterým by se na soutěž už vztahovaly striktní regule zákona o veřejných zakázkách a žádné utajení by nebylo možné.

Pohled na šumavskou rozhlednu na Poledníku. Na fotografii použité v kampani Jihočeského kraje jsou vidět převážně odumřelé stromy.

Boj s národním parkem

Podle smlouvy, kterou má MF DNES k dispozici, kampaň kritizovanými příspěvky na facebookové stránce rozhodně neskončí. Za veřejné peníze má vzniknout mimo jiné i logo kampaně, speciální webové stránky nebo videa, která se budou promítat na obrazovkách v jihočeských nemocnicích.

Kraj se tak za veřejné peníze pustil do otevřeného střetu s vedením Národního parku Šumava i ministerstvem životního prostředí (MŽP). V pátek navíc hejtmanství oznámilo, že na Správu NP Šumava a MŽP podalo žalobu. Tvrdí, že bylo s obcemi vyloučeno z jednání o rozdělení parku na čtyři zóny.

Samotní ochranáři postup krajských politiků nechápou.

„Jedním, dnes už jasně vyvráceným mýtem je, že pokud se v bezzásahových zónách nebude aktivně zasahovat proti kůrovci, Šumava uschne – zůstane tu pouze poušť nebo mrtvá krajina. Jak prokazují dlouhodobé průzkumy a sledování, není tomu tak. Uschlé horní stromové patro dává prostor životu malých stromků, které v podrostu už rostly, a také novým semenáčkům smrků, buků, ale i dalších dřevin – javorů, bříz nebo jeřábů,“ říká mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.