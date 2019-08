Hejtmanka porušila své předpisy, když zaúkolovala agenturu blízkou Zimolovi

Agitace Jihočeského kraje, která lidi přesvědčuje, že Šumava kvůli kůrovci umírá, nejdřív rozezlila experty. Ti upozorňují, že podle vědeckých studií se les naopak obnovuje a hejtmanství za veřejné peníze šíří dezinformace.

Nyní navíc dále rostou pochybnosti o tom, jak se k zakázce rok před krajskými volbami dostala firma, která dříve žehlila v médiích image Jiřího Zimoly po skandálu kolem podezřelého pořízení jeho luxusní chalupy na Lipně.



Vše jsem podepsala jen já, tvrdí hejtmanka

MF DNES už dříve zjistila, že hejtmanství obešlo své vlastní směrnice a poptávku nezveřejnilo na internetu, což jinak u milionových zakázek paragrafy nařizují. Mohly se tak přihlásit jen společnosti, které se o příležitosti získat dva miliony dozvěděly přímo od hejtmanství.



Výjimku pro utajení zakázky musel podle předpisů schválit radní pro veřejné zakázky Antonín Krák (ČSSD), blízký přítel Zimoly, který s ním jezdí na hory.

Hejtmanka a spolustranička Zimoly Ivana Stránská ovšem v úterý začala MF DNES tvrdit, že o utajení zakázky rozhodla jen ona sama.



„Nedopatřením na odboru veřejných zakázek byl opomenut podpis radního Kráka, který byl v té době na dovolené. Tuto skutečnost jsme zjistili až dnes, omlouváme se tedy za chybnou komunikaci příslušného zaměstnance ze včerejšího dne i za jeho pochybení,“ dementovala Stránská předchozí vyjádření vlastní mluvčí.

Ta po třech dnech mlžení o den dříve uvedla, že povolení k utajení zakázky podepsali dva krajští radní, jak směrnice vyžaduje. Na dotaz, kdo byl tím druhým, ovšem už neodpověděla.

Hrubé porušení předpisů

„Zadání veřejné zakázky jsem jako gesční radní podepsala já,“ připustila ale v úterý v podvečer nakonec Stránská.



Hejtmanka se tak svým vyjádřením přiznala k tomu, že při zadávání dvoumilionové zakázky nedodržela závazné předpisy vlastního úřadu, které spolupodpis utajení tendrů radním pro veřejné zakázky striktně vyžadují.

„Směrnici jsme neporušili my, chybu udělal úředník tím, že zapomněl zakázku dát podepsat. Samozřejmě že to budeme řešit,“ dodala hejtmanka.



Zimola: o ničem nevím

Zimola, který na hejtmanství už nepůsobí, popírá, že by jeho spolustraníci zadali krajskou kampaň „jeho“ agentuře vědomě.

„Žádná má spolupráce s agenturou už nejméně rok neexistuje a nijak jsem se nepodílel na výběru dodavatele kampaně, o níž píšete,“ ohradil se exhejtman. V řadách jihočeské ČSSD se čile spekuluje o tom, že se za rok v krajských volbách bude chtít na post hejtmana opět vrátit.

Opozice celý průběh kontroverzní kampaně označuje za vrchol drzosti. „Je to nebetyčná prasárna. Rada obešla závazné směrnice. Zastupitelé o kampani vůbec nevěděli. Výjimky jsou určené pro akutní situace či havárie. To rozhodně zaplacení PR kampaně proti kůrovci není,“ vyjádřila se například za zastupitelský klub ODS Lucie Kozlová.



Tajili jsme to, aby kampaň nezbořili

Stránská se zároveň pokouší vysvětlit, proč vůbec zakázku na PR služby potřebovala utajit. Tím zároveň omezila konkurenci a přihrála kampaň agentuře blízké Zimolovi.

„Vyzvali jsme tři agentury k předložení cenových nabídek napřímo proto, aby nám výběrové řízení předem ‚nezbořily’ subjekty, které nemají na veřejné diskusi o tomto tématu zájem,“ stojí v prohlášení, které včera kraj zveřejnil.



Koho tím přesně myslí, není jasné. Jisté ovšem je, že šířením zvěstí o umírání Šumavy jde kraj proti drtivé většině expertů.

„Jihočeský kraj by se měl za tuto kampaň stydět. Hodně. Je to ryzí manipulace, v místech kůrovcové kalamity dochází k velmi rychlé obnově a neexistuje výzkum, který by naznačoval to, co se snažíte nabalamutit veřejnosti,“ komentoval to dříve například vedoucí Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity Bohuslav Binka.



Za veřejné peníze proti národnímu parku i ministerstvu

Kraj se navíc za veřejné peníze pustil do otevřeného střetu s vedením Národního parku Šumava i ministerstvem životního prostředí (MŽP). V pátek hejtmanství oznámilo, že na Správu NP Šumava a MŽP podalo žalobu. Tvrdí, že bylo s obcemi vyloučeno z jednání o rozdělení parku na čtyři zóny.



Ochranáři situaci pozorují s úžasem. „Jedním, dnes už jasně vyvráceným mýtem je, že pokud se v bezzásahových zónách nebude aktivně zasahovat proti kůrovci, Šumava uschne – zůstane tu pouze poušť nebo mrtvá krajina. Jak prokazují dlouhodobé průzkumy a sledování, není tomu tak. Uschlé horní stromové patro dává prostor životu malých stromků, které v podrostu už rostly, a také novým semenáčkům smrků, buků, ale i dalších dřevin – javorů, bříz nebo jeřábů,“ říká mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.



Podle smlouvy, kterou má MF DNES k dispozici, kampaň kritizovanými příspěvky na facebookové stránce rozhodně neskončí. Za veřejné peníze má vzniknout mimo jiné i logo kampaně, speciální webové stránky nebo videa, která se budou promítat na obrazovkách v jihočeských nemocnicích.