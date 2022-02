Řekni ďáblovi ne. V centru Prahy protestovaly stovky lidí, stojí za Ukrajinou

Demonstraci na Václavském náměstí zahájila po 19:00 píseň Say No to the Devil (Řekni ďáblovi ne) písničkáře Svatopluka Karáska. Protestující s sebou mají vlajky EU, NATO a Ukrajiny. Účastníci také napsali na zem křídou vzkaz Sláva Ukrajině.

Putin v pondělí večer oznámil, že Rusko uznává nezávislost dvojice separatistických republik v Donbasu na východě Ukrajiny a na jejich území vyslal ruské vojáky v rámci „mírové mise“.

Jeho krok jednomyslně potvrdily obě komory ruského parlamentu. Západní země jej označují za porušení mezinárodního práva. Státy EU se v úterý podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella jednomyslně shodly na přijetí sankcí proti Rusku.

Postup Ruska odsoudili zástupci české vlády i opozice, podporu Kyjevu vyjádřili vedle politiků také zástupci krajů, měst, univerzit a spolků. Prezident Miloš Zeman zveřejnil prohlášení, že vstup ruských vojsk na Donbas zvyšuje riziko vojenského konfliktu a snižuje naději na diplomatické řešení.

Kromě Milionu chvilek se na svolání úterní akce podílely Pulse of Europe, Paměť národa, Společně to dáme, Pojďme dál a další organizace.