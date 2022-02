Evakuovaní z Donbasu se obávají budoucnosti v Rusku, část se chce vrátit

„Chtěla jsem zůstat doma, ale manžel přišel domů a řekl, ať si sbalíme věci a okamžitě jdeme. Tak jsem převlékla dvouletého syna do teplého oblečení a vyrazili jsme,“ líčí Ella Fjodorová, která v neděli zamířila do stanového tábora v Rostovské oblasti hned za ruskými hranicemi.

Jejich domovského města Starobeševe v samozvané Doněcké lidové republice se nedávná eskalace bojů na Donbasu podle Fjodorové nedotkla, mnoho rodin se však rozhodlo odejít poté, co jim vůdci separatistů v pátek tvrdili, že jim „od Ukrajinců hrozí bezprostřední útok“.

Fjodorová v táboře později s dalšími ženami a dětmi nastoupila do autobusu, jenž je odvezl hlouběji do Ruska. Její manžel se vrátil domů, neboť separatisté v sobotu vyhlásili pro muže od osmnácti do pětapadesáti let všeobecnou mobilizaci. „Nevím, kam jedeme. Nevím nic. Budeme hledat místo k životu,“ řekla The Guardianu před odjezdem.

Další evakuovaní deníku v táboře řekli, že odešli kvůli obnovení dělostřelecké palby, která jim připomněla nejhorší fázi války v roce 2014. „Je to nebezpečné, bydlím hned u letiště a celou noc jsem slyšela střelbu,“ líčí pětatřicetiletá Natalia Klimčuková, jež odešla s tříletou dcerou.

Evakuace mohla být jen záminkou k vpádu

Investigativní skupina Bellingcat v pátek uvedla, že její zjištění naznačují, že proruští separatisté nenadálou evakuaci Doněcké a Luhanské oblasti naplánovali předem a navrhli ji tak, aby posloužila jako další ze záminek pro oficiální ruskou intervenci. Lídři separatistů totiž natočili svá oznámení o evakuaci civilistů několik dní předtím, než je zveřejnili.

Pro evakuované byl ale výsledek této akce reálný a traumatický. Ruská pohraniční oblast byla navíc podle The Guardianu v předchozích dnech na příjezd stovek lidí nepřipravená a vládl tu chaos. Někteří ve stanovém táboře reportérům popsali, že si připadají jen „jako pěšáci ve větší hře“.

„Možná, že na každé straně vystřelí, a pak se to uklidní. Myslím, že evakuace byla jen fraška. Připadalo mi to jako zinscenovaná událost,“ popsala Viktorie, která v sobotu odešla do Ruska z Doněcku.

Chceme se vrátit, říkají někteří

Ačkoli separatisté tvrdili, že mají v plánu evakuovat do Ruska na 700 tisíc civilistů, podle stanice CNN není jasné, kolik jich skutečně odjelo.

Ruská státní agentura RIA uvedla, že k pondělnímu poledni překročilo kontrolní stanoviště na hranici s Ruskem více než jednadvacet tisíc evakuovaných civilistů z Donbasu. Nezávislá ruská televize RBK se ale domnívá, že reálné číslo bude menší.

Poté, co ruský prezident Vladimir Putin v pondělí oznámil, že uzná nezávislost obou separatistických republik v Donbasu, se podle CNN navíc chce řada evakuovaných vrátit z Ruska obratem domů.

Patří k nim i devětapadesátiletý Nikolaj Fjodorovič, jenž s manželkou, snachou a čtyřletou vnučkou v neděli odjel z Doněcku do ruského Rostova na Donu. Vrátit se chce zejména kvůli třatřicetiletému synovi, jenž musel kvůli mobilizaci zůstat. „Řada rodičů zůstala se syny doma,“ popsal.

Rusko slíbilo evakuovaným peníze

Někteří evakuovaní se rozhodli odjet k rodinám či přátelům napříč Ruskem, další ruští úředníci podle listu The Washington Post poslali do ubytovacích zařízení v Nižném Novgorodu, Taganrogu, Leningradské oblasti či Čuvašsku. Většinu z nich však směřovali do okolí Rostova.

Asi tři sta jich podle The Guardinu převezli do přímořského sanatoria Krasnyj Desant třicet kilometrů od hranic. Někteří z utečenců před sanatoriem popsali, že jsou vděční za umístění blízko domova a příspěvek deset tisíc rublů (2 800 korun), který ruská vláda všem evakuovaným přislíbila. Jiní ale očekávali něco lepšího.

„V pokojích jsou jen postele, jinak nic. Vše, co můžete dělat, je plakat. Chápu, že pro dospělé je to takto, ale nic navíc pro děti?“ uvedla seniorka Ljudmila Barskajová, která odešla z Donbasu s dcerou a vnučkou.

Organizace tu podle The Guardianu pokulhávala. Když do sanatoria například v neděli dorazilo dalších 150 lidí, tu nebylo místo. „Udělali jsme chybu, že jsme odešli,“ řekl reportérovi magazínu Meduza jeden z evakuovaných. Podobná scéna se odehrála také v hotelu Kongres v Taganrogu, jenž musel rovněž několik autobusů s lidmi poslat jinam.

Podle Jevgenij Vasilieva z ukrajinské humanitární organizace Vostok SOS zorganizovali Rusové evakuace jen proto, že chtěli v lidech vyvolat dojem, že Ukrajinci páchají na civilistech zvěrstva. „Je snadné odvést děti nebo staré lidi. Nikdo se jich neptá,“ prohlásil Vasiljev.