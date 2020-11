Praha má v záloze léčebnu v Bohnicích, jiné kraje hotely či sportovní halu

Kraje, které mají do 550 tisíc obyvatel, musí od pondělí zajistit 80 lůžek, větší kraje 160. Lůžka mají sloužit lidem, kteří jsou v pečovatelských ústavech a které není možné izolovat od zdravých. Mají být i pro ty, kteří jsou doma odkázáni na pomoc terénní pečovatelské služby. Do provizorních míst mají zamířit lidé, kteří již nemusí ležet v nemocnici, ale jsou stále pozitivní. Kraje však zároveň musí zajistit personál. Tím budou vesměs dobrovolníci.

Přesunem by mělo dojít k uvolnění lůžek v nemocnicích, které jsou nyní na hraně svých kapacit.

„V současné době je u nás hospitalizováno přibližně 45 pacientů, kteří jsou sice ještě covid pozitivní, ale již nepotřebují zdravotní péči. Jedná se o starší pacienty, u kterých je potřeba už jen ošetřovatelská a sociální péče,“ potvrzuje mluvčí Thomayerovy nemocnice v Praze Petr Sulek. Podle něj se však tyto pacienty nedaří vracet zpět do zařízení sociálních služeb. „Jejich lůžka bychom potřebovali pro akutní případy, kterých neustále přibývá,“ podotýká.

Praha má v záloze i Bohnice

Podle Suleka je důležité, aby se tito pacienti mohli rychle vracet do svých domovských sociálních zařízení, kde mají své zázemí a je jim poskytnuta odborná ošetřovatelská péče a v případě potřeby i zdravotní.

„Předpokládáme, že pacienti budou předáni do svých domovů. Pro ty, u nichž to nebude možné, plánujeme vyčlenit ubytovací kapacity v domovech mládeže u škol zřizovaných Středočeským krajem v místech sídel oblastních nemocnic,“ říká radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk ze Středočeského kraje. Současná kapacita ve Středočeském kraje činí pět stovek lůžek.

„Personální otázka bude řešena v návaznosti na aktuální situaci s tím, že počítáme s nasazením sociálních pracovníků, případně s pomocí dobrovolníků,“ upřesňuje středočeský radní.

I v Praze, která má záložní kapacitu v Letňanech, se hledají místa, kde se dá. „Část kapacit máme před spuštěním. Na Praze 5 máme desítky lůžek. Připravený je také pavilon 32 v nemocnici v Bohnicích. Lůžka chceme využívat podle toho, jak budou zapotřebí,“ podotýká radní Milena Johnová. Ta přibližuje případ, kdy mělo dojít k izolaci lidí s autismem. „Nedá se předpokládat, že v panelovém domě lidé s touto diagnózou dva týdny v izolaci vydrží. Takže jsme je chtěli i s personálem přesunout do bezpečného prostředí, kde budou smět třeba na zahradu. Určitě se s situací vypořádáme,“ vypráví radní Johnová.

Od izolace v hotelích mnohé kraje opustily

V Libereckém kraji mají v rezervě i hotel. Izolovat nakažené v hotelu lázně prosazoval nyní už bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Většina krajů však od tohoto návrhu odstoupila. Avšak některé hotely se samy touto cestou vydaly a nabízí ubytování soukromým osobám po dobu karantény.

První covidové ubytování otevřel už v říjnu hotel v Praze, jenž patří do sítě hotelů Czech Inn Hotels Praze. A jak to funguje? Host si objedná přes internet pokoj, se zavazadlem dorazí do hotelu, místo na recepci ale zamíří v chodbě k velké obrazovce připojené na internet. Přes ni s recepčním vyřídí všechny náležitosti a zamíří do pokoje, aniž by osobně potkal kohokoliv z personálu.

Liberecký kraj má jako jeden z mála v záloze Hotel Praha v Liberci. Kromě něj také Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově. „Zatím se místa nevyužívají, jelikož nemocnice kapacitu stále mají. O pacienty by se staral ve Cvikově tamní personál,“ říká mluvčí kraje Filip Trdla.

Olomoucký kraj vyčlenil pro pacienty s koronavirem, kteří už nepotřebují lékařskou pomoc například Odborný léčebný ústav Paseka či Nemocnici v Přerově. „Kapacity budou připraveny postupně podle potřeby až do počtu 160 lůžek. Personál zajistí tato zařízení, využiti budou také studenti a dobrovolníci,“ vysvětluje mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Královéhradecký kraj má již od jara v záloze hotel Černigov v centru města.

V krajním případě dojde i na sportovní halu

Jihočeský kraj má v tuto chvíli vytipováno 783 náhradních lůžek. „Objekty jsme odsouhlasili během jednání krajského krizového štábu již minulý týden. Podle vývoje situace jsme si zároveň stanovili priority a postupy ohledně jejich případného zprovozňování. Objekty jsou připraveny po technické i materiální stránce. Personál budeme řešit až v případě, že by bylo opravdu nutné je reálně využít,“ míní hejtman Martin Kuba. Ten zároveň dodává, že na jednání krizového štábu kraje ve čtvrtek bylo rozhodnuto o snížení požadavku lůžek ze státních hmotných rezerv z 300 na 200 kusů. Kraj potřebuje méně lůžek z hmotných rezerv díky lázním, které nabídly své prostory.

Podle hejtmana se v první fázi využijí zřejmě prázdní prostory nemocnic v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Táboře a Dačicích s kapacitou 281 lůžek. V lázních v Třeboni, Vráži a Bechyni je další kapacita až 202 lůžek. „Již ve středu jsme zprovoznili objekt kraje u rybníka Mrhal v Hlincové Hoře na Českobudějovicku pro osoby, které jsou pozitivní, ale nepotřebují zdravotní ani sociální péči. Jeho kapacita činí 30 lůžek,“ dodává Kuba. Kraj však počítá i s krajní možností. V případě, kdy by byly vyčerpány všechny kapacity, a to i v sousedních krajích, má v záloze ještě 170 lůžek v Domovech mládeže v Jindřichově Hradci a Strakonicích či 100 provizorních lůžek v prostorách sportovní haly jedné z českobudějovických základních škol.

V nouzi pomůžou Letňany i Brno

V případě zhoršení situace je třeba Ústecký kraj připravený oslovit „polní nemocnici v Letňanech“, případně využít určené kapacity Vojenské lázeňské léčebny Teplice. „Pro osoby nevyžadující zdravotní ani sociální služby má Ústecký kraj připravenou kapacitu hotelového typu v rámci ubytovny ve Strategické průmyslové zóně Triangle,“ uvádí Vít Hnízdil z Ústeckého kraje.

Nemocnice na Vysočině mohou využít kapacity záložní polní nemocnice v Brně. „Od pondělí začíná fungovat záložní nemocnice při BVV Brno, hejtman Jiří Běhounek předal informaci o dojednané možnosti překladů stabilních pacientů bez nutnosti kyslíkové terapie do péče této nemocnice. Kraj má k dispozici potřebné pokyny pro překlad do záložní nemocnice,“ podotýká mluvčí kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Moravskoslezský kraj už některá provizorní místa využívá. „Seniory převážíme do Bílovce či do domova Březiny,“ potvrzuje hejtman kraje hejtman Ivo Vondrák. Moravskoslezský kraj má podle něj ještě několik záložních míst. „V záložní variantě máme lázně v Klimkovicích. Pomoc nám nabízely i lázně Darkov. Polní nemocnice zatím neplánujeme. Lůžek máme dost. Máme k dispozici i lázně Hrabyně a Karlova Studánka, kde máme dokonce sedm set lůžek,“ uklidňuje Vondrák.

Někde místa ještě dolaďují

Hejtman Karlovarského kraje Petra Kubise potvrdil, že jeho kraj má vyčleněná místa v nemocnici Mariánské Lázně či v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v Nejdku. Patnáct záložních lůžek je připraveno i léčebně AMICA v Chebu.

„Dále jsme vyjednali s poskytovateli lázeňské péče, že počítají s vyčleněním kapacity v lázeňských zařízeních. Jedná se o devět největších poskytovatelů této péče v regionu. O těchto kapacitách budeme ale jednat až ve chvíli, kdy nám MPSV pošle metodiku, ve které upřesní, jaké osoby lze na tato záložní lůžka umisťovat a za jakých podmínek, dále kdo bude jejich „pobyt“ financovat,“ uvádí hejtman Petra Kubise.

Některé kraje však ještě místa dolaďují. „Tipy na zařízení máme a jsme v jednání s majiteli objektů. O aktivaci těchto zařízení bude rozhodnuto na jednání krizového štábu na základě vývoje situace a predikce potřeby náhradních lůžkových kapacit,“ vysvětluje mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.