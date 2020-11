Do hodiny hotovo. Postele v záložní nemocnici montovali hokejisté Komety

Méně než hodina času, kterou potřebují k odehrání jednoho zápasu, stačila hokejistům Komety k smontování šedesáti lůžek v připravované „polní“ nemocnici v Brně.



Téměř kompletní mužstvo včetně trenérů a realizačního týmu se na montáž vrhlo o půl deváté, kdy na extraligové hráče na zemi čekaly nachystané krabice s potřebnými díly, a před půl desátou už hokejisté výstaviště opouštěli.



Následně ještě lidé z realizačního týmu Komety opatřili konstrukce postelí i matracemi.

„V každé krabici je k montáži návod, ale není to nic těžkého. Bylo to o usazení a utažení čtyř šroubů, tedy práce víceméně pro děti,“ pověděl brankář brněnského celku Lukáš Klimeš.



Elán do práce dodalo hokejistům potvrzení, že už dnes nebo zítra znovu zamíří do haly trénovat a o víkendu by se měly zase hrát zápasy.

„Za tuto zprávu jsme rádi, nemá ale s naší pomocí polní nemocnici žádnou souvislost. Kdybychom lůžka skládali před týdnem, máme stejně dobrý pocit z toho, že jsme přiložili ruku k dílu a můžeme někomu pomoct. Je to pro zdravotníky; víme, jaká je současná situace, musíme se s ní vyrovnat. Rozhodně je lepší pomáhat, než sedět doma a pasivně čekat, co bude,“ uvedl Klimeš.

Manuální práci místo tréninku si vyzkoušel podruhé během několika dnů. Minulý týden byl s dalším brněnským brankářem Karlem Vejmelkou pomáhat ve vinohradu.

„Větší zábava byla sbírat víno, logicky užitečnější je ale skládání postelí,“ shrnul Klimeš svoje „náhradní“ pracovní úkoly.

Finiš jako v show MasterChef

Hokejová „montážní četa“ si ráno na výstavišti zpříjemnila i hecováním, kdo bude mít svoji práci rychleji hotovou. Rozdělili se do dvojic a ty nejrychlejší páry vesměs dokázaly smontovat čtyři postele.

„Vzali jsme to jako v MasterChefovi, jak máš hotovo, dáš ruce nahoru, nazdar,“ rozesmál se kapitán týmu Martin Zaťovič. Montoval ve dvojici s asistentem trenéra Kamilem Pokorným.

„Osobně jsem manuálně zručný, na baráku si většinu věcí dělám sám. Nebral jsem brigádu pro nemocnici jako nutné zlo, protože situace je taková, že nikdo nevíme, kdo z nás se tady může jednoho dne ocitnout. Když každý pomůže, tak to bude jedině dobře,“ zvážněl zkušený hokejista.

Záložní nemocnice vzniká na brněnském výstavišti v pavilonu G2, postele pro personál jsou v pavilonu G1. Pro pacienty má být připraveno přes 300 lůžek.

S těmi už se objevil první problém. „Polohovací postele pro pacienty zatím ještě ze státních hmotných rezerv nedorazily. Doufáme, že by to mohlo být ve středu,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

S přívodem kyslíku pomůžou hasiči

Nemocnice má podle jejích slov v případě komplikací v záloze svých vlastních 50 lůžek, které by na výstaviště mohla přesunout, doufá ale, že to nebude potřeba.

V záložní nemocnici bude působit Emergency Medical Team Fakultní nemocnice Brno, který pomáhá ve světě při katastrofách. Má šest lékařů a osmnáct sester. Pomáhat jsou připraveny i speciální týmy z Polska a Německa.

Na postele pro pacienty se čeká proto, že ty původní, dodané darem jednoho z obchodních domů s nábytkem, nebylo z hygienických důvodů možné použít. Výměna za elektricky polohovatelná lůžka ze Státního fondu hmotných rezerv si následně vyžádala i změny v elektroinstalaci.

„K části lůžek je nutné zajistit přívod kyslíku. Nejedná se ale o komplikace, které by měly ohrozit plánovaný termín zprovoznění nemocnice. A to i díky pomoci hasičů,“ zjistila přímo na místě příprav brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).