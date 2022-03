Neznámý typ covidu u Ukrajinců nehrozí, řekl Válek. Stovky musí na dialýzu

Neexistuje riziko, že by z Ukrajiny do Česka přišla varianta koronaviru, o které by ministerstvo zdravotnictví nevědělo. Ve středu to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Lékaři odhadují, že asi 300 až 400 uprchlíků z Ukrajiny bude potřebovat dialýzu ledvin. Kapacity pro ně budou ve střediscích dostatečné.