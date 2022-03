Česko čeká další vlna koronaviru. S uprchlíky nesouvisí, říkají zdravotníci

„Počty nakažených mezi cizinci a v ČR žijícími Ukrajinci v tuto chvíli zůstávají na stejné úrovni,“ napsali v úterý zástupci ministerstva zdravotnictví.

Na odborné konferenci Racionální přístupy ke covidu-19, kterou pořádá Akademie věd ČR, to potvrdil i evoluční biolog Jaroslav Flégr. Podle něj můžeme očekávat ještě jarní „vlnku“ epidemie.

„Už začala, zejména v Praze. V posledních dnech se zvýšila pozitivita testů a dnes už se to projevilo i na datech,“ řekl na konferenci. Odmítl ale, že by vlna souvisela s příchodem ukrajinských uprchlíků. „Způsobili jsme si to sami, že jsme rozvolnili asi o měsíc předčasně,“ dodal. Další vlnu epidemie čeká na podzim, postupně budou ale její dopady díky očkování a dostupným lékům mírnější.

Matematička Lenka Přibylová, která je součástí ministerského poradního týmu Národního institutu pro zvládnutí pandemie, na Twitteru sdílela graf s daty z Německa, Dánska, Portugalska nebo Velké Británie, který ukazuje v posledních dnech opětovný růst počtu případů.

Lenka Přibylová @Lenka_SCI_MUNI Čeká nás druhá vlna Omicron - BA2. Nic významného, ale covid fakt nezmizel.

Právě z Dánska se podle Státního zdravotního ústavu rozšířila nově zachycená subvarianta omikronu označená BA.2, která je nakažlivější. Podle dat ze sekvenací vzorků tvoří v ČR asi 25 procent případů.

Pokles počtu nových případů data ukazují zhruba od začátku února. V pondělí ale testy podle dat na webu ministerstva ukázaly 10 387 nově potvrzených nákaz, o 242 víc než před týdnem. Více bylo také opakovaných nákaz, které se do počtu nových případů nezapočítávají. V pondělí jich bylo 1 984, o 117 víc než před týdnem.