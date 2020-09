Náš test není unikát, může ale znásobit kapacitu laboratoří, tvrdí vědec

Hlavní výhodou testovací sady má být to, že je bezpečnější pro pracovníky v laboratoří. Štěteček s odebraným vzorkem se totiž rovnou zasune do zkumavky, ve které se virus „zabije“. Podle kritiků se nejedná o nic převratného, stejný postup se už využívá v mnoha laboratořích.

To však nepopírají ani sami vědci. Kompletní testy mají být dostupné na podzim. Zástupci univerzity také uvedli, že by využití sady mohlo zvýšit současnou kapacitu laboratoří. Cena testu by neměla překročit 1 200 korun.

V čem je vaše testovací sada jiná oproti dostupným testům na koronavirus?

Při klasickém odběru v odběrovém stanu se vzorky po stěru dávají do stojánků, kde stojí určitou dobu, následně je někdo musí autem odvést do laboratoře. Po celou dobu se vzorky musí chladit a mrazit. Při použití naší testovací sady však může vzorek zůstat klidně při pokojové teplotě, a být kdekoliv a jakkoliv dlouho. Cílový analyt (látka, která se zkoumá, pozn. red.) zůstane ve vzorku v původním množství a ten je tak nadále analyzovatelný. To je jedna z výhod.

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Dlouhodobě se zabývá genetikou lidských onemocnění. Podařilo se mu vyvinout a zavést do praxe řadu biochemických, genetických, molekulárně biologických, genomických a bioinformatických metod. Podílel se na vývoji nových diagnostických metod a terapeutických postupů. Je spoluautorem desítek vědeckých publikací.

Druhou je, že naše testovací sada okamžitě likviduje potencionální patogeny v odebraném vzorku. Ve výtěrech totiž nemusí být přítomen jen koronavirus. Lidé, kteří jsou testováni mohou mít široké spektrum dalších virových nebo bakteriálních infekcí, které jsou pro laboranty potencionálně nebezpečné. Takže nově je vzorek okamžitě biologicky deaktivován. To je obrovská výhoda pro laboratorní personál, který s ním může dále pracovat jako s běžným vzorkem.

Roztok, který virus ve vzorku zlikviduje, se ale již v laboratořích používá běžně.

Ano, není to nic unikátního. Smyslem naší sady je poskytnout laboratořím v Česku komplexní řešení, které vychází z domácích surovin. Abychom nebyli závislí na dodávkách ze zahraničí. Což by mohl být v určitých fázích pandemie problém.

Má testovací sada nějakou chybovost?

Pokud je vzorek dobře odebrán, tak pozitivní případ zachytí vždy. Samozřejmě, existují falešně pozitivní a falešně negativní výsledky. Falešně negativní vyjde výsledek v případě špatně provedeného výtěru z nosohltanu. To znamená, že nedojde k dostatečnému odběru tkáně. Pokud je tedy vzorek špatně odebrán, tak ho test samozřejmě neodhalí. Falešně pozitivní výsledek může vyjít pokud sledujete úplně minimální množství virové RNA, ale to už pak detekujete prakticky úplně všechno. Pokud se pohybujete uprostřed toho procesu, tak akutní infekci nemůžete minout.

Jak široký tým na přípravě sady pracoval?

U nás v laboratoři pracuje 50 lidí, z toho se tomu dvě dámy, Hana Hartmannová a Lenka Piherová, věnovaly nejintenzivněji. Ale my jsme vlastně jen zoptimalizovali procesy, které používáme pro náš primární výzkum, takže se na tom podíleli i lidé, kteří u nás dělají běžnou laboratorní práci.

Jak nová sada rozšíří testovací kapacitu laboratoří? Mluvilo se o dvojnásobku až trojnásobku kapacity.

Kapacita testování je limitována kapacitami jednotlivých laboratoří, nikoliv naší testovací sady. Naše řešení je tak jednoduché, že kolegové jsou schopni uspokojit poptávku laboratoří v takřka neomezeném množství. Záleží tak pouze na kapacitě a ochotě laboratoří změnit jejich stávající způsob testování.

Kapacitu vyšetření totiž navýšíte tehdy, když zvýšíte kapacitu odběrů, pracovníků v laboratořích, nebo také když si koupíte robotický pipetovací přístroj. Ten totiž nebude dělat jeden, ale rovnou 96 vzorků za hodinu. Když se takto testovací kapacita navýší, tak naše sada může zvýšit kapacitu testů až o dvojnásobek nebo trojnásobek. Umožňuje to ale zvýšit kapacitu i za stávajícího stavu, protože lidé díky tomu pracují efektivněji. Například v jedné nemocnici trvalo zaškolení jeden den, druhý den pak byli schopni z 50 vzorků poskočit na 100. A to za stávajícího personálního obsazení i vybavení.

Pracujete s týmem ještě na dalším vylepšení stávající sady?

Samozřejmě se to dále snažíme zlepšit a zrychlit, ale to už se bavíme o minutách. A to už dnes není zásadní. Zásadní je to, jestli to umíte do hodiny nebo ne.

