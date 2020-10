Hasiči hlásí stovky nakažených, některé sbory jsou na minimálních stavech

„Ke čtvrtku máme 349 hasičů pozitivních na covid-19 a dalších 317 jich je v karanténě,“ uvedla v pátek mluvčí Nicole Studená. Nejzasaženějšími regiony jsou Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Situace se však rychle mění.

V mnoha krajích je již běžná služba na minimálních stavech příslušníků. „Minimální početní stavy jsou dány zákonem tak, abychom i v tomto počtu příslušníků zvládali plnit veškeré činnosti, které nám ze zákona plynou,“ vysvětlila mluvčí.



Jednotlivá krajská velitelství hasičských sborů proto přistupují k novým preventivním opatřením. „Nicméně tato, případně další organizační opatření k zajištění akceschopnosti, nám již působí jisté komplikace stran organizačního, technického a rovněž finančního zabezpečení. Bezpečí našich občanů z pohledu požární ochrany však není nijak ohroženo,“ doplnila Studená.



Minimální stav hlásí Středočeský i Olomoucký kraj

V minimálních stavech slouží například hasiči ve Středočeském kraji. Nakažených je tam 24 hasičů, dalších 28 jich je v karanténě. Na minimech jsou počty sloužících u výjezdových hasičů, ale i v operačním středisku. Situaci ale zatím hasiči zvládají vlastními silami, uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

„Jsou zakázány návštěvy na všech našich stanicích. Směny se mezi sebou nepotkávají. Samozřejmostí je dezinfekce u vstupů do budov a také ve všech prostorech,“ řekla Fliegerová k zavedeným opatřením.

Ačkoliv nyní hasiči slouží v minimálních početních stavech, bezpečnost Středočechů není ohrožena, doplnila. Hasiči budou podle Fliegerové vždy připraveni vyjet ke všem hlášeným událostem.

Hasiči mají připravené scénáře pro případ, že by počty nakažených z jejich řad rostly. „Co se scénářů týká, tak to by se řešilo operativně podle situace. Samozřejmě záleží na tom, zda bychom měli například z důvodu karantény vyřazenou z provozu směnu na pobočné, nebo centrální stanici. To se liší minimálními počty sloužících příslušníků,“ řekla Fliegerová.

Problémy hlásí také Olomoucký kraj. Podle mluvčí tamních hasičů Lucie Balážové se s nemocí potýká 27 příslušníků, dalších deset je v karanténě. „Od začátku máme aktivovány zálohy, které nyní využíváme,“ řekla ve čtvrtek Balážová. Podotkla, že k žádnému omezení činnosti nedošlo, hasiči mají od počátku nastavena mimořádná opatření, která se daří dodržet.