Evropské instituce během pandemie koronaviru zaspaly, kritizuje EU Petříček

Jak podle vás zvládá Evropská unie krizi kolem koronaviru?

Evropská unie nemá v této oblasti kompetence. Zdravotnictví je záležitostí jednotlivých členských států. Kde reagovala poměrně rychle, to je oblast hospodářství. Tam uvolnila prostředky na pomoc poškozené evropské ekonomice. Naopak mnohem lépe by se měla koordinovat opatření na hranicích, aby nedocházelo k problémům se zásobováním. Tady Evropská unie zaspala a teď se to snaží dohnat.

Mojí prioritou je zajistit bezpečný návrat našich občanů domů. Probíhají jednání s ministry zahraničí i s představiteli Evropské komise. Problémem je třeba situace, kdy máme někde mimo Evropu čtyři Čechy a není možné pro ně vyslat speciální letadlo. Tady bychom měli jednat s ostatními členskými státy společně. My si můžeme vzít na starosti například Vietnam a na oplátku zase jiné státy mohou dovézt naše lidi z Dominikánské republiky.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pro německá média přiznala, že situaci podcenila. Vnímáte to také tak?

Souhlasím. Evropské instituce v některých oblastech nereagovaly dostatečně rychle. Všichni jsme viděli, jak se zhoršuje situace v Itálii. A tady bylo na místě přijmout společná opatření, jak zabránit šíření koronaviru do dalších částí Evropy. Vyjádření šéfky komise na adresu některých členských států kvůli restriktivním opatřením na hranicích nebylo nejšťastnější (podrobnosti v článku Uzavírání hranic narušuje život lidí, kritizuje šéfka Evropské komise). Přitom šlo pouze o to, abychom zastavili přesun nakažených osob na naše území. Tady nás Ursula von der Leyenová měla naopak podpořit. Teď už se to změnilo. Evropské instituce si uvědomují vážnost situace, je to celoevropský problém, a my očekáváme pomoc zejména v hospodářské oblasti. Doufám, že unie napumpuje do ekonomiky miliardy eur, aby se včas předešlo nějaké hluboké ekonomické recesi.

Kolik Čechů teď máme v zahraničí?

Podle aktuálních informací ze systému DROZD jich v zahraničí uvázlo 16 tisíc. Ale reálné číslo bude mnohem vyšší. Na základě informací ambasád i call centra na našem ministerstvu odhadujeme počet Čechů v cizině, kteří se snaží dostat domů, na 25 tisíc a možná i více. My se jim snažíme pomoci, hledáme cestu, jak je dostat zpátky. Jednou z možností jsou komerční lety do Prahy, které ještě zbývají. Vypravujeme autobusy, speciální lety. Snažíme se vyřešit i případy lidí, kteří jsou v opravdu vzdálených lokalitách, třeba na Filipínách. Věřte, že hledáme všechny možnosti, abychom jim pomohli.

Co byste lidem v takto vzdálených lokalitách vzkázal?

Předně, ať kontaktují náš zastupitelský úřad. Ale požádal bych občany o trpělivost. Děláme pro vás maximum, ale nemůžeme konat zázraky na počkání. Do Česka chceme dostat opravdu každého, ale vybavení jednoho speciálního letu může trvat tři až čtyři dny.

Prioritou je dostat české občany domů

Se kterými státy je spolupráce nejhorší?

Situace se mění každou hodinu. Teď aktuálně řešíme Švýcarsko, které neumožňuje občanům cizích států pokračovat z letiště v Curychu v cestě po zemi domů. To zkomplikovalo situaci lidem, kteří třeba chtěli ve Švýcarsku přistát, a které měli v Curychu následně vyzvednout autem jejich přátelé nebo příbuzní. Není možné tam poslat ani speciální autobus, což jsme měli v plánu. Problémy máme i s Polskem. Řada Čechů je totiž na dovolené s polskými cestovními kancelářemi a vzhledem k tvrdým opatřením polské vlády jim není umožněno v letoviscích nastoupit do letadel. Nesmějí totiž vystoupit na polských letištích. Takže hledáme nějakou tranzitní variantu, aby se mohli do Varšavy, Wroclawi nebo Katovic dostat a dopravit se domů vlastními vozy, které tam velmi často mají.

Problémem jsou i předražené náhradní lety. Lidé na dovolených prostě nemají peníze na to, aby si koupili za extrémně vysokou cenu novou letenku. Jste schopni jim pomoci?

O jejich situaci víme. Ceny letenek jsou opravdu mnohonásobně vyšší než před několika týdny. Ale teď je naší prioritou dostat české občany domů. Ve čtvrtek jsme dokončovali přesun všech našich občanů z Egypta, o totéž se snažíme v Maroku. Máme lidi v jižní Americe, jihovýchodní Asii. Bohužel není v našich silách všem zaplatit náklady za zpáteční letenky.

Kolik speciálních autobusů a letadel máte v tuto chvíli k dispozici?

V uplynulých dnech jsme vypravili 26 autobusů. Touto cestou bych rád poděkoval ministerstvu vnitra a hasičům, s jejichž pomocí jsme schopni vyzvedávat české občany ve Frankfurtu, Mnichově a ve Vídni, kam řada lidí dorazí a nemá možnost návazných letů do Prahy. Vypravujeme i autobus do Paříže, Lucemburku i do Itálie, kde stále zůstává několik Čechů. Tyto autobusy nabízíme i našim evropským partnerům, kteří se tak mohou vrátit z Česka domů. Letecky jsme už dopravili turisty z Kanárských ostrovů, nejen Čechy, ale také Slováky, Chorvaty a Slovince. Mimochodem, byli jsme první zemí Evropské unie, která zařídila pro Slovinsko repatriační autobus.

Co byste vzkázal českým občanům, kteří už během počínající epidemie i přes varování vlády odjeli do Itálie a dalších rizikových států?

Vzkázal bych jim, že jejich chování bylo naprosto nezodpovědné. Samozřejmě se postaráme o každého, ale pak mě mrzí, že stejní lidé nás kritizují za to, že jsme jim ze dne na den nenabídli nějaké řešení.

Mezi těmito lidmi byla mimo jiné i šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, která už v době epidemie odjela na Kubu. Co říkáte na její případ?

Sice to není v mé kompetenci, ale právě lidé ve státní správě si měli už během vyhlášeného nouzového stavu uvědomit, že jejich povinnosti jsou především zde, v České republice, obzvláště v situaci, kdy pracují ve zdravotnictví.

Jaká je teď vlastně nálada ve vládní koalici? Na veřejnost prosákly spory kolem vyhlášení nouzového stavu, kdy vaše ČSSD měla jiné názory než ANO. Projevuje se to nějak na činnosti vlády?

V tuhle chvíli se nechci této záležitosti věnovat. Teď musíme všichni plnit své povinnosti. Máme společný cíl: ochránit veřejnost, ochránit zdraví lidí, zpomalit šíření koronaviru. Jsem rád, že se velmi rychle přistoupilo k mimořádným opatřením. Něco podobného moje generace nemá s čím porovnat. Obdobnou situaci jsme zažili naposledy za druhé světové války. Omezený pohyb, problémy se zásobováním zdravotnickým materiálem – to jsou záležitosti, ve kterých musíme všichni spolupracovat a neřešit možná trochu odlišné názory. Prioritou je zastavit nákazu, ochránit zejména starší spoluobčany, nemocné a zajistili jim zdravotní péči.

Role Miloše Zemana je významná

Premiér Andrej Babiš i ministr Jan Hamáček ocenili roli prezidenta Miloše Zemana v dodávkách zdravotnického materiálu z Číny. Jak byste zhodnotil jeho kroky vy?

Role Miloše Zemana je opravdu významná. On osobně věnoval rozvoji česko-čínských vztahu velkou pozornost. Právě jeho aktivity z minulosti nám pomáhají zajistit rychlé dodávky pro české zdravotnictví. I proto co nejintenzivněji spolupracujeme s ministerstvy obrany a vnitra na tom, aby materiál co nejrychleji doputoval do naší země.

A poškodila podle vás kritická vyjádření řady opozičních politiků vůči Pekingu česko-čínské vztahy, což podle některých ústavních činitelů mohlo možnou spolupráci na dodávkách zdravotnického materiálu narušit?

Naše politika vůči Číně má dlouhodobě jasné parametry. Jistě, jsme demokraticky volení politici, ale bez ohledu na to, co si můžeme myslet, je třeba zajistit vše, co je teď zapotřebí. Až se toto přežene, bude čas na to, abychom se zamysleli nad budoucími vztahy s Čínou.

Bylo těžké zajistit letecký transport zdravotnického materiálu z Číny?

Povolovací procesy jsou opravdu velmi náročné, je to něco, na čem se musí intenzivně pracovat. Jsem rád, že naše ambasáda v Pekingu i generální konzulát v Šanghaji jsou v neustálé pohotovosti. Všechno se snažíme co nejvíce urychlit. Kdyby to šlo normální cestou, trvá to až osm dní. Výsledkem naší práce je, že se sem materiál dopraví mnohem rychleji.

Máte někoho ze svých blízkých nebo známých v karanténě?

Já jsem tak trochu sám v karanténě. Rodina mě nechala v Praze samotného, abych se mohl věnovat práci. Ale nikdo z mého okolí v není v podezření, že by se nakazil koronavirem.