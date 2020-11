Přírůstek 220 úmrtí překonal maximum, rekordní je i počet hospitalizovaných

Jen za úterý stoupl počet hospitalizovaných o více než desetinu. Zhruba stejný byl i nárůst počtu pacientů ve vážném stavu, těch je nyní 1 244.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý řekl médiím po schůzi vlády, že počet hospitalizovaných bude v následujících dnech stále stoupat i přes zvolňující se tempo růstu nakažených. „Protože to, co teď zažíváme, je odraz toho, co se stalo před dvěma týdny. Jestli se situace začne lepšit, neuvidíme to dřív než za deset až 14 dní,“ dodal.

Podvečerní bilance nově nakažených nicméně potvrzuje trend posledních dní, pokračuje zpomalování nárůstu. Během středy zatím přibylo zhruba o tisícovku méně než minulou středu k večeru.