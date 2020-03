Za krádež až osm, opuštění karantény šest let. Stav nouze zpřísňuje tresty

Jeden příklad: když vykradete stánek s potravinami a ukradnete zboží za pět set korun, hrozí vám běžně nejvíce dva roky vězení. Dost pravděpodobně dostanete jen podmínku. Nyní ale za tento čin půjdete určitě do vězení - trestní sazba je mnohem přísnější: dva roky až osm let za mřížemi.

„Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství je spáchání trestného činu v rámci vyhlášeného nouzového stavu okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby u některých trestných činů jako je šíření nakažlivé lidské nemoci včetně nedbalosti, ohrožování zdraví závadnými potravinami, krádež, zpronevěra, podvod, lichva nebo šíření poplašné zprávy,“ vyjmenoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.



Právě porušení karantény a nakažení dalších lidí je v tuto chvíli trestáno nejpřísněji. Pokud by nakažený nakazil dalšího člověka, ten skončil v nemocnici s poškozeným zdravím a nebo dokonce zemřel, hrozí za to pachateli až deset let vězení.

„I kdyby nakažený jen opustil karanténu a sice nikoho nenakazil, už lze takové jednání velmi pravděpodobně posuzovat jako přípravu trestného činu,“ komentoval advokát Jan Samec.

Za porušení karantény a bezohlednost také hrozí finanční trest. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha až tři miliony korun.

Dvacet tisíc korun by mohl dostat pokutu zase podnikatel, který by neuposlechl nařízení uzavřít provozovnu, padesát tisíc korun pak člověk, který by v případě, že to vláda nařídí, odmítl pomoci - to by se mohlo vztahovat například na mediky, kterým by stát mohl nařídit pomoc ve zdravotnictví.

Lidé, kteří by dostali pokutu za neuposlechnutí nařízení a znovu by aktuální omezení porušili, jako třeba hospodští, kteří by dál provozovali restauraci, by mohli být také stíháni za maření úředního rozhodnutí.



Přísnější trest hrozí i hackerům, kteří zaútočili v pátek na brněnskou fakultní nemocnici. Pátrá po nich policie, i jim v tuto chvíli hrozí osm let vězení.