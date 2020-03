Ve zdravotnictví chybí stovky tisíc až milion respirátorů, přiznal Vojtěch

„Bezesporu se bavíme o stovkách tisíc respirátorů, které potřebujeme sehnat, možná až kolem milionu respirátorů, které bychom potřebovali skutečně získat. V noci jsme rozvezli první dávku 50 tisíc kusů do nemocnic,“ řekl Radiožurnálu Vojtěch.

Dodal, že trh s ochrannými pomůckami je v současné době anomální, poptávka je obrovská.

Slova ministra Vojtěcha o nedostatku respirátorů rozčílila opozici. „Potvrdil tak naše obavy, s nimiž jsme ho konfrontovali již před 6 týdny. Adam Vojtěch svým laxním přístupem ohrozil funkčnost českého zdravotnictví v kritické situaci. Toto není ze strany vlády profesionální krizové řízení, které je teď nutné,“ napsal šéf ODS Petr Fiala na Twitteru.

„Je to fatální selhání, které ministr Vojtěch nebude mít na koho hodit,“ přidal se Dominik Feri z TOP 09.

Premiér Andrej Babiš v sobotu ráno uvedl, že armáda do nemocnic a záchranným službám zatím rozvezla 51 000 respirátorů.

„My jsme je rozvezli do nejpostiženějších nemocnic a zdravotnických záchranných služeb tak, aby vydržely fungovat v následujících dnech. Další dodávka by měla dorazit ve středu, čtvrtek, a pátek. Postupně tedy budou dodávky respirátorů chodit a my je budeme obratem rozvážet do nemocnic a lékařům v terénu,“ řekl později Vojtěch.

Na ministerstvu pracuje na objednávkách ze všech kontinentů tým mnoha lidí, stává se, že již dohodnutá objednávka je později z důvodu opatření jednotlivých států zrušena, řekl v rozhovoru ministr. Situace by se podle něj měla stabilizovat v příštím týdnu. Od středy do pátky by stát měl převzít a začít distribuovat 1,7 milionu kusů.

Ministr počítá s tím, že počet nakažených bude v dalších dnech stoupat. Uvedl, že mezi pozitivními testovanými jsou i případy bez cestovatelské anamnézy, nákazy jsou tedy komunitní. Podle údajů z dnešního rána je v Česku 150 lidí nakažených nový koronavirem.