Technologie proti koronaviru. Vláda přijala rychlejší trasování nakažených

„Vláda pomůže přetíženým hygienickým stanicím. Právě schválila návrh ministerstva zdravotnictví na trasování nakažených pomocí technologií, které připravila skupina COVID19CZ s pomocí všech tří mobilních operátorů. Děkujeme všem, kdo pomohli,“ uvedl na svém Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Smyslem společné aktivity technologických firem a IT odborníků je nabídnout moderní technologie a pomoc s komunikací v boji proti proti koronaviru. Covid19CZ může pomoci například datovou analýzou, která by mohla usnadnit odhalení ohnisek šíření nákazy. Jedním takovým způsobem je právě trasování již nakažených lidí.



„Je potřeba říct, že se nestalo nic jiného, než že do původního nástroje, který používají hygienici, přibyla moderní technologie,“ uvedl pro iDNES.cz Patrick Zandl, koordinátor projektů COVID19CZ. Trasování lidí nyní provádí již hygienici, lidé s infekční nemocí je musí informovat o tom, kde se pohybovali, kam chodili.

„Oni nějak dále pak vše došetřují a snaží se, aby se nemoc nadále již nešířila. Jediné, co se teď stalo, je skutečnost, že k tomu budou moci použít lokalizaci z mobilní sítě. To znamená, že dostanou mapičku, kde jste se pohyboval, pokud jste nakažený. Nemusíte si vzpomínat, kde jste byl, jak dlouho jste tam byl... To půjde vyčíst z mapičky, kterou bude mít nyní hygienik k dispozici,“ dodal.

Mapička by měla být hygienikům k dipozici do pár minut od udělení souhlasu daného uživatele. Hygienik pak s daty pracuje tak, jak by pracoval se svými původními údaji.



„Měli dojem, že by bylo vhodné aplikovat technologické postupy, které se již osvědčily ve světě dříve, při boji s nákazou. To je to, o co se nyní snažíme,“ dodal Zandl. Na věci spolupracují právě s mobilními operátory, kteří data poskytnou.

„Tohle není něco, co by mohlo fungovat bez mobilních operátorů, kteří mají přísná pravidla na ochranu uživatelských dat. Bez nich by to nešlo udělat. Nebude to nějaké šmírování uživatelů, týkat se to bude jen nakažených jedinců. Vycházíme z té zákonné povinnosti, není to nic nad její rámec,“ upřesnil.

Služba má začít fungovat již ve středu. „Otázkou je, jak rychle se podaří dostat to k hygienikům, kteří s tím pracují. My s nimi jednáme a budeme je proškolovat. Během dneška, maximálně zítřka to budou mít k dispozici,“ uvedl Zandl.

„Bylo potřeba něco udělat“

„Na začátku byl Honza Barta s Dušanem Šenkyplem za PFC, kteří se spojili s lidmi ze Seznamu a Kebooly. Bylo potřeba ’něco udělat’, o tom ‚něčem’ byla poměrně přesná představa a s tím ‚něčím’ přeci musí umět pomoci moderní technologie a firmy i lidé, kteří jim rozumí,“ uvádí autoři na svém webovém portálu Covid19CZ.



Už o tři hodiny později postávali s Petrem Šimečkem a Pavlem Zimou před Úřadem vlády a šli na schůzku s premiérem. O další hodinu později už tam byly stovky dobrovolníků a startovaly první výzkumy a projekty.



Jednou z prvních takových aplikací bude moderní call centrum s dostatečnou kapacitou, aby zvládalo extrémní nápor. Právě call centra a infolinky jsou totiž v posledních dnech přetížené.



„Domníváme se, že IT komunita nemůže stát stranou dění, aniž by se zapojila do zvládnutí krizové situace. Naším cílem je pomoci státu, veřejnosti, ale zejména těm, kteří stojí v první linii: zdravotníkům, hygienikům, záchranářům,“ uvádí autoři na svých stránkách.

Do společného projektu se již zapojilo patnáct firem, jako je například Alza.cz, Keboola, Seznam.cz, O2, Actum nebo Česko.Digital, které společnou práci koordinují.



Covid19CZ na svém webu také vyzývá všechny IT odborníky i nadšence, aby se do projektu zapojili. Zájemci se mohou zapsat do tabulky a v případě potřeby jejich znalostí je organizátoři do společné aktivity zapojí.