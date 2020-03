V mobilu by vám mohla přistát zpráva, že jste se setkali s nakaženým

„Varianta ‚rozeslat VAROVÁNÍ’ se zvažovala, ale z hlediska ochrany soukromí by vyžadovala ze strany státu určité ‚aktivní kroky’. Stát tuto variantu proto dal do stand by (pohotovostního) režimu a nyní se o ní nejedná,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí, která sdružuje mobilní operátory.



Sledování pohybu lidí nakažených koronavirem pomocí mobilů od středy začalo sloužit především hygienikům. Každý člověk, který je nakažený infekční chorobou, je totiž ze zákona povinen sdělit hygienické stanici místa s vysokým výskytem lidí, která v poslední době navštívil, či jména lidí, se kterými se setkal.

Informace o pohybu mobilu pomůže nemocnému si vzpomenout, kde všude se pohyboval a koho potkal. Díky tomu lze zamezit nekontrolovatelnému šíření infekce ve společnosti. Odkrytí dat o pohybu mobilního zařízení za posledních 14 dní by nicméně bylo dobrovolné a se souhlasem nakaženého.

Operátoři by ze svých záznamů mohli i říci, se kterými telefony se dotyčný po cestě potkal a strávil v jejich blízkosti určitou dobu. Těm by pak operátor mohl rozeslat varovnou SMSku.



Trasování mobilů

Samotné trasování, jak se danému systému říká, se souhlasem majitele telefonu ale není tak jednoduché. Data od operátorů o místech přihlášení mobilu je třeba zanést do mapy. S tím pomáhá dobrovolnická skupina IT odborníků COVID19CZ.

„Oni jsou ti, kdo pomocí IT nástrojů vykreslí mapku, kterou po udělení souhlasu dostane hygienik při pohovoru s nakaženým. Nicméně bez dat operátorů by jejich analýzy neměli potřebnou validitu,“ uvedl Grund.

Skupinu koordinuje IT expert Patrick Zandl.

„Hygienici od nás dostanou mapičku, kde jste se pohyboval, pokud jste nakažený. Nemusíte si vzpomínat, kde jste byl, jak dlouho jste tam byl,“ vysvětlil pro iDNES.cz.



Podle něj by varování lidí, kteří se s nakaženým setkali dávalo smysl. Problém ale může být, že lokalizace přes mobilní síť není tak přesná jako přímo pomocí aplikace v mobilním telefonu. „Víme, v jaké ulici zhruba jste, ale nelze na metry říci, kde se nacházíte. Proto se dělají aplikace, které jsou schopné to změřit,“ říká Zandl.

V některých oblastech Číny, v Jižní Koreji ale i v Izraeli jsou lidé kvůli koronaviru povinni používat aplikace v mobilu, aby si mohli zkontrolovat, zda se nepotkali s nakaženým člověkem a podle toho se zařídit. „Někde zavedli i virtuální karantény, kde vás aplikace hlídá, zda ji dodržujete,“ dodává.

Podle Zandla je nicméně nutné pohybovat se v souladu a unijním právem, které je ohledně využívání osobních údajů mnohem přísnější.

