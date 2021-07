Mutace delta nás může výrazně zasáhnout, říká imunolog Hořejší

Při návratu do Česka ze zahraničí se lidé před cestou do práce budou muset otestovat. Měl by to být PCR, nebo antigenní test?

Lepší jsou samozřejmě PCR testy, ale klidně by to mohlo být kompromisní. Hlavně je důležité, aby lidé, kteří se vrací z rizikových zemí, byli kvalitně otestováni.

Po první dávce očkování už nebude člověk bezinfekční, ale až dva týdny po druhé dávce očkování. To je podle vás správně?

Ti, kteří vydávají opatření, konečně přišli na to, že je úplná hloupost říct, že člověk po první dávce očkování je bezinfekční. To vůbec není pravda a divil jsem se tomu už od samého začátku. To je velice správné rozhodnutí.

I vzhledem k tomu že při prodělání v posledních šesti měsících jste bezinfekční.

Doba od prodělání nemoci se bere tak, že celých šest měsíců po prodělání nemoci jste brán jako bezinfekční. Zatímco po očkování je to dva týdny po ukončení vakcinace druhou dávkou dané neomezeně. Nebyl zatím stanovený žádný termín, do kdy byste měli být bezinfekční. Trvání bezinfekčnosti šesti měsíců po prodělání nemoci je takový rozumný kompromis.

Jsou taková opatření adekvátní a budou před šířením stačit?

Je to takové rozumné minimum, které je potřeba udělat. Současně s tím, že se zachovají i ostatní současná opatření, jako jsou roušky ve veřejných prostorách či dopravě. To je všechno správně a zvlášť bych se přimlouval za to, aby se daleko více vymáhalo dodržování dosud platných opatření.

To jsou testy při návštěvě služeb, mělo by to platit například i na venkovních zahrádkách, kde je třeba se prokazovat platným negativním testem či potvrzením o očkování. Mám takový dojem, že tato opatření se absolutně nekontrolují. A to je podle mého chyba. Už jen z toho důvodu, že stát tím dává najevo, že se taková nařízení nemusí dodržovat. Tedy kontrolovat to a následně také vymáhat, aby si z toho lidé nedělali legraci.

Ve světě i u nás se vyskytuje mutace delta. Zabrání většímu šíření u nás stávající opatření?

Všechna opatření směřují k tomu, aby se tato varianta nového typu koronaviru u nás výrazněji nešířila. Věřím tomu, že se nedá zabránit tomu, aby se u nás výrazně šířila, ale jde o to, aby se její šíření maximálně zpomalilo. Pravděpodobně nedojde k situaci, která tady byla na jaře, či spíš na podzim.

U nás je chráněná převážně očkováním a částečně i proděláním nemoci velká většina rizikových skupin, a tak i kdyby se nadále nepodařilo uhlídat počet nových případů, charakter epidemie by byl výrazně jiný, než na co jsme byli zvyklí. Dramaticky by se snížil počet vážných případů, hospitalizací a úmrtí právě proto, že rizikové skupiny jsou již chráněné.

A máme se tedy mutace delta skutečně obávat?

To ano. Musíme si uvědomit, že něco mezi třemi až pěti miliony lidí u nás není chráněno vůbec ničím. Vysoce infekční varianta viru, jako je delta, nebo může přijít ještě něco horšího, by se mohla rozšířit v této části nechráněné populace a mohlo by to udělat problémy. Rozšířilo by se to mnohem rychleji, než jsme byli dosud zvyklí. Najednou by během dvou či čtyř týdnů onemocněly statisíce lidí, možná i miliony. I přesto, že by byl ve velké většině případů mírný průběh, mohl by nastat problém.

Proč přesně?

Část lidí by to musela doma nějak vyležet. O variantě delta se ví, že způsobuje těžší průběh onemocnění, a to i u mladších ročníků. Už jen to, že by najednou onemocněl takový počet lidí, by mohlo znamenat uzavření některých provozů, podniků. V důležitých zaměstnáních by mohl být nedostatek personálu a podobně. I při takovém počtu lidí s mírnými obtížemi by se objevilo i několik procent, kde by byl průběh těžký. A to by mohlo zahltit nemocnice. To je jedna věc.

A ta druhá?

Udržet situaci ve snesitelné míře do té doby, než bude proočkovaných až 90 procent populace. To by výrazně změnilo situaci, kdy bychom se dostali ke kolektivní imunitě. Do té doby bychom se ale měli snažit maximálně snížit počet infekcí. I pro případ, že by se objevila ještě horší varianta než delta, která by unikala současným vakcínám.

To se nedá vyloučit a takové varianty se již mohou i někde pohybovat, jen o tom nevíme. Jediná cesta, jak se tomu ubránit v případě rozšíření něčeho takového k nám, by byl minimální počet nových případů. V něm by se dalo trasovat, vystopovat ohniska takové varianty, izolovat kontakty a tak dále.

Mám obavu třeba z rozvolnění ve Velké Británii, kdy už teď mají tisíce nových případů denně. V případě zasažení zvlášť nakažlivou variantou by to nemohli zvládnout. Není to strašení a je čeho se obávat. Musíme se za každou cenu snažit zvýšit proočkovanost na maximální míru. Delta díky evoluční variantě jednou převládne. Stát by měl obyvatele co nejvíce motivovat k očkování a zabránit těm anti očkovacím kampaním, proti kterým nedělá nic.

Pořád se jen zdůrazňuje, aby to bylo hlavně dobrovolné. To je úplně špatně. Bylo by ideální, kdyby to bylo povinné, jsou povinná očkování proti dětským nemocím, tak proč ne i tady. Ale může jít i o pozitivní motivaci. Velmi výrazně zvýhodnit očkované, třeba i finančně.