Delta mění hru, může zničit léto. Svět čeká na další vlnu covidové pandemie

Mělo to být léto, kdy se situace po pandemii konečně vrátí do normálu, místo toho svět stále více znepokojuje koronavirová mutace delta. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před rozsáhlým a předčasným rušením proticovidových opatření a některé státy už pravidla opět zpřísňují. Zároveň jsou i takové, jež i přes narůstající počet nakažených naopak omezení ruší.