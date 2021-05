Evropanům by ta čísla zněla jako rajská hudba, ale Tchaj-wan, zázrak koronavirové doby, je nyní krok od lockdownu. Něco se stalo. A tak tato země měla v sobotu 180 nakažených, v neděli 207 a včera už 335. Není to nic, zvlášť na stát s více než 23 miliony obyvatel. Ale je to velké množství na stát, který měl od loňského února až dosud jen něco přes 1 600 případů a 12 mrtvých. A k tomu loni devět měsíců bez jediného případu.