Evropa dohání USA v tempu očkování. Některé státy už jsou na tom i lépe

USA jako celek jsou na tom stále lépe. Okolo 54 procent populace je alespoň částečně naočkovaných, v případě EU je to 49 procent, podle projektu Oxfordské univerzity Our World in Data (Náš svět v datech).

V některých evropských státech je však procento lidí, kteří obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny, vyšší než v USA. Jedná se například o Dánsko, Itálii či Belgii, kde v severním Vlámském regionu má jednu dávku za sebou přes 70 procent dospělých.

Belgie přitom patřila mezi země, které zpočátku s pandemií těžce bojovaly a měly pozdní start očkovací kampaně, stejně jako řada dalších evropských států. Nynější úspěch přičítá poradkyně belgické vlády Karolien Poelsová z Antverpské univerzity otevřené komunikaci.

„Vláda ponechala rozhodnutí na občanech a netlačila příliš tvrdě proti očkovací nerozhodnosti. Respektování toho, že určití lidé mají pochybnosti a ponechání volby může pomoci občanům, kteří jsou zprvu nerozhodní,“ řekla listu Politico.

Původní pomalé tempo vakcinace vzbuzoval úžas amerických médií. List The New York Times například psal o „evropském očkovacím průšvihu“, zapříčiněném rozsáhlou byrokracií a přílišném lpění Evropské unie na ceně vakcín, které výrazně zpomalily jejich pořízení.

Zatímco Evropa se trápila, v USA se zdravotníci snažili o co nejrychlejší podávání očkovacích látek zájemcům, aby zploštili křivku nákazy. Americký prezident Joe Biden hrdě oznamoval , že od čtvrtého července budou Američané moci oslavit „Den nezávislosti na viru“.

Nedávno však Bílý dům přiznal, že USA Bidenova cíle, aby bylo naočkováno 70 procent dospělé populace, nedosáhnou. Zatímco v dubnu USA evidovaly 3,4 milionu dávek očkovací látky denně, na konci června to už bylo jen 600 tisíc.

Naopak v Evropě se po rozpačitém startu tempo očkování výrazně zrychlilo. Za červen vydaly státy EU v průměru 3,7 milionu dávek, podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.

Podle systémového biologa Enrico Bucciho z pensylvánské Temple University by Evropa v příštích třech týdnech mohla USA, co se týče celkové proočkovanosti populace, překonat. „Pokud varianta delta vyvolá strach, mohla by vakcinaci posílit,“ myslí si expert na epidemie, podle něhož se ale zároveň zároveň může ochota lidí nechat se očkovat vyčerpat.

Hrozba varianty delta

Neochota píchnout si injekci s ochrannou látkou proti koronaviru představuje potíž pro snahy USA dosáhnout kolektivní imunity a zamezit šíření viru, zvláště pak varianty delta. V některých oblastech očkovací úroveň dosáhla 20 či 30 procent, přičemž podle lékařů je ideální rozptyl pro zamezení šíření delty mezi 70 až 80 procenty.

Podle profesora experimentální fyziky na Tridentské univerzitě v Itálii Roberta Battistona ale celková čísla nemusí podávat plný obraz. „V USA, kde je v některých státech hustota osídlení stokrát nižší než v jiných státech, může postačovat očkovací míra 30 nebo 40 procent,“ podotýká.

Nekontrolovatelné rozšíření silně infekční delty velmi děsí Evropu, která kvůli tomu už přistupuje k cestovním omezením. Jen jedna dávka vakcíny je proti variantě jen částečně účinná, odhaluje studie britských vědců, podle nichž ta od Pfizeru či AstraZenecy snižuje riziko symptomů covidu způsobeného deltou o 33 procent.

Po druhé dávce chrání Pfizer před deltou o 88, u AstraZenecy je to 60 procent. USA, kde je oběma dávkami vakcíny naočkováno 46 procent dospělé populace, tak mají při boji s deltou výhodu nad Evropou, kde je to jen 31 procent.