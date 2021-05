Jedna má bývalá studentka se mnou v tomto týdnu konzultovala svou seminární práci o malthusiánské teorii. Filozofii anglikánského pastora Malthuse nelze vtěsnat do několika slov či řádků. Primitivní definice toho zásadního, co z jeho učení zbylo, by mohla znít: lidstvo je ovládáno zákonem, podle kterého populace roste rychleji než možnosti její obživy, píše Vladimír Vokál, moderátor iDNES.cz.