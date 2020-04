Lék bude už v létě, vakcína napřesrok. S vývojem spěchají Japonci i WHO

, aktualizováno

Milion dávek léku Remdesivir bude k dispozici do konce roku. A v nejbližších dnech se pošle do světa 140 tisíc balení. Alespoň to napsal v interním mailu svým zaměstnancům Daniel O’Day, šéf firmy Gilead Sciences, která nejnadějnější medikament proti koronaviru vyvíjí. Jaké jsou další varianty? A dostanou se i k vám?