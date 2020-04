Koronavirus má přes milion lidí, Británie hlásí rekordní nárůst mrtvých

Počet obětí koronaviru ve Španělsku stoupl za posledních 24 hodin o 743, což je zhruba o stovku větší nárůst než předchozí den. Podle španělského deníku El Pais se jedná o první denní nárůst počtu úmrtí po čtyřech poklesech.

Španělští představitelé přesto zachovávají opatrný optimismus. „Je normální, že v datech jsou určité výkyvy, zejména po víkendu. Důležité je podívat se na trend a nashromážděná data za posledních několik dní. Věříme, že tento malý vzestup není důležitý,“ uvedla doktora María José Sierraová z Koordinačního centra pro zdravotní varování ministerstva zdravotnictví.

Celkem na nemoc covid-19 zemřelo v této zemi již 13 798 pacientů. Potvrzených případů nákazy je 140 510, tedy o 5478 více než v pondělí, uvedlo v úterý podle agentury Reuters španělské ministerstvo zdravotnictví.



Čínu už překonalo šest zemí

V Itálii v pondělí zemřelo za den 636 lidí nakažených koronavirem, což je o 111 více, než hlásily tamní úřady v neděli, kdy byl tento údaj nejnižší za více než dva týdny. Itálie zůstává zemí s největším počtem obětí covid-19 na světě. Celkem zde na nemoc zemřelo 16 523 lidí.

Nakažených ale za poslední den přibylo méně než v neděli. V pondělí italská civilní ochrana evidovala 3 599 nových případů, zatímco v neděli hlásila nárůst o 4 316. Nákaza koronaviru se potvrdila u 132 547 lidí.

Z Evropy pochází téměř tři čtvrtiny všech obětí, kontinent zároveň zaznamenal asi polovinu všech nakažených.

Co do počtu infikovaných jsou však nyní nejvíce zasaženou zemí USA, kde se koronavirus potvrdil již u téměř 369 000 lidí. To je jen o něco méně než ve Španělsku, Itálii a Německu dohromady, které jsou v tomto ohledu nejpostiženější státy v Evropě.

New York i Británie hlásí rekordní nárůst

Počet obětí v pevninské Číně, kde se koronavirus objevil v prosinci poprvé, již překonalo šest zemí. Kromě již zmíněné Itálie, Španělska a USA také Británie, Francie a Írán. Větší počet obětí je dokonce i v americkém státu New York, kde za poslední 24 hodinové období rekordně narostla bilance úmrtí.

Úřady nově hlásí 5 489 obětí, koronaviru což je o 731 více než v pondělí. Podle místního guvernéra Andrewa Cuoma se nicméně ve státě na severovýchodě USA zpomaluje nárůst počtu lidí, kteří jsou kvůli nákaze koronavirem hospitalizováni.

V Británii za poslední den zemřelo 786 nakažených, což je nejvíce od začátku epidemie. Celkový počet obětí tak překročil 6000. Informovalo o tom ve středu ministerstvo zdravotnictví. Počet potvrzených případů nemoci covid-19 stoupl oproti předchozí bilanci o 3 634, infikovaných úřady registrují celkem 55 242

Čína v úterý ohlásila nulový denní počet úmrtí na covid-19. Je to poprvé od ledna, co v zemi na koronavirus nikdo nezemřel. Oznámení přichází v době, kdy obyvatelé Wu-chanu, kde vypukla epidemie, budou moci po více jak dvouměsíční karanténě poprvé opustit město.

Francouzská města zavádí roušky

Podle francouzského ministra zdravotnictví Olivier Vérana země ještě nedosáhla vrcholu epidemie nemoci covid-19, a hovořit o uvolňování opatření v boji proti koronaviru tak není na místě. Paříž oznámila, že od středy začne platit zákaz individuálních venkovních sportů od 10:00 do 19:00 hodin, aby tak zabránila srocování lidí během slunečných dní.



Některá francouzská města oznámila, že jejich obyvatelé budou muset povinně nosit roušky. První s iniciativou přišlo Nice, následovalo jej Cannes, Mandelieu-la-Napoule a Sceaux, píše server The Local.



Francie má podle posledních údajů z pondělí přes 74 000 potvrzených případů nákazy koronavirem. V pondělí vzrostl počet úmrtí na covid-19 o rekordních 833 na 8 911.



Křivka nákazy v Íránu se zplošťujě

V Íránu přibylo za minulých 24 hodin přes 2 000 lidí nakažených koronavirem. Země má celkem 62 589 potvrzených případů nákazy. Podle úterních údajů ministerstva zdravotnictví v zemi zemřelo od začátku epidemie 3 872 lidí.

Oba údaje o nových případech jsou nižší než pondělní. O den dříve zemřelo 136 lidí a přibylo 2 274 infikovaných. Už šestý den má nárůst ustupující tendenci. Nejvíc nových případů v jediném dni Írán zaznamenal 31. března.

Jak uvádí agentura AFP, křivka vývoje epidemie způsobené koronavirem se tak začíná v Íránu, který je nejpostiženější ze zemí Blízkého východu, pomalu zplošťovat. Mluvčí ministerstva zdravotnictví připsal tento vývoj dodržování sociální izolace občanů. Prezident Hasan Rúhání varoval, že pokud to lidé nebudou dodržovat, může se „obtížná situace“ vrátit.

V rumunské nemocnici se nakazili novorozenci, sestry nenosily roušky

V rumunském městě Temešváru se od ošetřujícího personálu koronavirem nakazili dva novorozenci, uvádí agentura AFP s odvoláním na informace místních zdravotníků. Nakažené děti podle lékařů nevykazují žádné vážnější symptomy. Jejich matky nemocné nejsou.



Už koncem března byla v temešvárské porodnici zjištěna nákaza u 13 sester. Objekt byl uzavřen na půl dne s tím, že další nákaza už nehrozí. Nemocnici v úterý podrobil tvrdé kritice rumunský ministr zdravotnictví Nelu Tataru, který pohrozil přísnými tresty.

„V posledních dnech jsem se cítila jako v hororovém filmu,“ citovala AFP jednu z nastávajících matek. „Personál nenosí roušky, o nákaze v nemocnici jsme se dozvěděli náhodou. Až koncem minulého týdne nemocnici dezinfikovali,“ uvedla.



V Rumunsku zatím evidují přes 4 000 nemocných, z toho 700 zdravotníků. Nákaze podlehlo 176 lidí.

Jižní Afrikou znovu zní vuzuzely

Jihoafričané oprášili plastikové trumpety vuvuzely, jejichž charakteristický pronikavý zvuk provázel fotbalový šampionát z roku 2010. Nyní jimi obyvatelé jihoafrických měst vzdávají hold zdravotníkům a vyjadřují sounáležitost v době karantény, píše agentura DPA.

Jihoafrická republika ve snaze zpomalit šíření koronaviru na konci března na tři týdny omezila pohyb obyvatel. Nařízení je jedno z nejpřísnějších na světě, platí zákaz venkovního sportování, venčení psů a prodeje alkoholu a cigaret. Lidé mohou vycházet jen v nutných případech a za porušení nařízení jim hrozí vysoké pokuty a vězení.



Úřady v JAR dosud potvrdily 1 686 případů nákazy koronavirem, onemocnění covid-19 podlehlo 12 lidí. Na africkém kontinentu se jedná o zemi s nejvyšším počtem případů, zároveň však Jihoafrická republika provedla nejvíce testů ze všech afrických států - okolo 50 000.