Fialové okresy dohání počtem červené, Praha se přiblížila k čtvrtému stupni

Sedmatřicet okresů nyní patří do červeného čtvrtého stupně, fialových v nejvyšším stupni je už 34. Pouze pět okresů jako je Cheb, Prachatice či Třebíč patří do třetího stupně. Spadá do něj i hlavní město Praha.

Naopak řada okresů v nejvyšším stupni dosahuje hodnoty 91 bodů ze sta. Je to například Ústí nad Labem, Tachov či Nový Jičín. Vysoké skóre má také Jeseník s 88 body či Kroměříž s 87.



V metropoli ve čtvrtek přibylo 856 potvrzených případů covidu, což je druhý nejvyšší denní nárůst za posledních šest týdnů. Předchozí čtvrtek testy odhalily o 289 případů nákazy méně. Index PES zůstává na 59 bodech, přechod do čtvrtého by znamenalo skóre 61.

Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 76 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 59 Aktivních případů: 10109 763,4 Případů 17. 12. 812 Potvrzené případy 66041 4986,9 Vyléčených 55021 4154,8 Mrtvých 911 68,8 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 925 930,5 Případů 17. 12. 118 Potvrzené případy 7470 7514,0 Vyléčených 6401 6438,7 Mrtvých 144 144,8 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 438 460,8 Případů 17. 12. 66 Potvrzené případy 4758 5005,4 Vyléčených 4266 4487,8 Mrtvých 54 56,8 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1313 788,7 Případů 17. 12. 104 Potvrzené případy 8639 5189,1 Vyléčených 7211 4331,4 Mrtvých 115 69,1 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 680 662,6 Případů 17. 12. 73 Potvrzené případy 6026 5872,0 Vyléčených 5256 5121,7 Mrtvých 90 87,7 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 764 1007,5 Případů 17. 12. 70 Potvrzené případy 4132 5449,2 Vyléčených 3308 4362,5 Mrtvých 60 79,1 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 882 806,9 Případů 17. 12. 84 Potvrzené případy 5866 5366,8 Vyléčených 4869 4454,6 Mrtvých 115 105,2 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 988 757,9 Případů 17. 12. 82 Potvrzené případy 6988 5360,3 Vyléčených 5909 4532,7 Mrtvých 91 69,8 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 941 932,7 Případů 17. 12. 107 Potvrzené případy 5489 5440,8 Vyléčených 4457 4417,9 Mrtvých 91 90,2 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 1155 623,7 Případů 17. 12. 132 Potvrzené případy 9053 4888,8 Vyléčených 7828 4227,3 Mrtvých 70 37,8 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 1002 671,0 Případů 17. 12. 110 Potvrzené případy 7178 4806,5 Vyléčených 6114 4094,1 Mrtvých 62 41,5 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 889 772,3 Případů 17. 12. 98 Potvrzené případy 7860 6828,6 Vyléčených 6909 6002,4 Mrtvých 62 53,9 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 366 658,7 Případů 17. 12. 36 Potvrzené případy 3295 5930,3 Vyléčených 2876 5176,2 Mrtvých 53 95,4 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 65 Aktivních případů: 906 462,5 Případů 17. 12. 84 Potvrzené případy 10625 5423,6 Vyléčených 9560 4880,0 Mrtvých 159 81,2 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 267 433,8 Případů 17. 12. 8 Potvrzené případy 2440 3963,9 Vyléčených 2106 3421,3 Mrtvých 67 108,8 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 676 745,4 Případů 17. 12. 59 Potvrzené případy 5155 5684,1 Vyléčených 4388 4838,4 Mrtvých 91 100,3 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 67 Aktivních případů: 526 734,8 Případů 17. 12. 50 Potvrzené případy 4394 6138,0 Vyléčených 3805 5315,2 Mrtvých 63 88,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 51 Aktivních případů: 291 570,8 Případů 17. 12. 19 Potvrzené případy 2693 5282,7 Vyléčených 2320 4551,0 Mrtvých 82 160,9 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 407 575,1 Případů 17. 12. 9 Potvrzené případy 4052 5725,4 Vyléčených 3547 5011,9 Mrtvých 98 138,5 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 744 725,2 Případů 17. 12. 25 Potvrzené případy 6442 6279,1 Vyléčených 5547 5406,7 Mrtvých 151 147,2 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 780 1256,8 Případů 17. 12. 38 Potvrzené případy 3426 5520,3 Vyléčených 2581 4158,7 Mrtvých 65 104,7 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 526 608,8 Případů 17. 12. 38 Potvrzené případy 4704 5444,1 Vyléčených 4108 4754,4 Mrtvých 70 81,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 1365 702,6 Případů 17. 12. 135 Potvrzené případy 10822 5570,3 Vyléčených 9324 4799,3 Mrtvých 133 68,5 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 585 921,4 Případů 17. 12. 91 Potvrzené případy 3790 5969,6 Vyléčených 3146 4955,3 Mrtvých 59 92,9 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 694 867,7 Případů 17. 12. 64 Potvrzené případy 4666 5834,0 Vyléčených 3919 4900,0 Mrtvých 53 66,3 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 320 648,4 Případů 17. 12. 21 Potvrzené případy 2398 4859,3 Vyléčených 2035 4123,7 Mrtvých 43 87,1 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 428 787,7 Případů 17. 12. 60 Potvrzené případy 2544 4682,0 Vyléčených 2078 3824,4 Mrtvých 38 69,9 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 60 Aktivních případů: 398 434,3 Případů 17. 12. 36 Potvrzené případy 3353 3659,1 Vyléčených 2834 3092,7 Mrtvých 121 132,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 733 638,4 Případů 17. 12. 109 Potvrzené případy 4874 4245,0 Vyléčených 4003 3486,4 Mrtvých 138 120,2 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 704 798,1 Případů 17. 12. 106 Potvrzené případy 4196 4756,7 Vyléčených 3386 3838,5 Mrtvých 106 120,2 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1022 788,9 Případů 17. 12. 75 Potvrzené případy 6165 4759,1 Vyléčených 5025 3879,1 Mrtvých 118 91,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 778 622,7 Případů 17. 12. 49 Potvrzené případy 6197 4959,7 Vyléčených 5270 4217,8 Mrtvých 149 119,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1018 850,7 Případů 17. 12. 87 Potvrzené případy 7158 5981,5 Vyléčených 6017 5028,1 Mrtvých 123 102,8 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 805 928,6 Případů 17. 12. 114 Potvrzené případy 4526 5220,8 Vyléčených 3653 4213,8 Mrtvých 68 78,4 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 723 647,2 Případů 17. 12. 66 Potvrzené případy 5179 4636,2 Vyléčených 4349 3893,2 Mrtvých 107 95,8 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 79 Aktivních případů: 1058 819,7 Případů 17. 12. 103 Potvrzené případy 5804 4496,7 Vyléčených 4651 3603,4 Mrtvých 95 73,6 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 996 834,6 Případů 17. 12. 88 Potvrzené případy 6407 5368,8 Vyléčených 5320 4457,9 Mrtvých 91 76,3 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 789 763,8 Případů 17. 12. 64 Potvrzené případy 5026 4865,4 Vyléčených 4166 4032,9 Mrtvých 71 68,7 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 914 1008,1 Případů 17. 12. 93 Potvrzené případy 5616 6194,1 Vyléčených 4616 5091,2 Mrtvých 86 94,9 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1773 1009,5 Případů 17. 12. 150 Potvrzené případy 11615 6613,5 Vyléčených 9741 5546,4 Mrtvých 101 57,5 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 720 971,7 Případů 17. 12. 52 Potvrzené případy 4937 6662,9 Vyléčených 4153 5604,8 Mrtvých 64 86,4 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1460 888,7 Případů 17. 12. 163 Potvrzené případy 9852 5997,0 Vyléčených 8249 5021,2 Mrtvých 143 87,0 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 585 730,8 Případů 17. 12. 50 Potvrzené případy 4577 5718,0 Vyléčených 3917 4893,5 Mrtvých 75 93,7 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 800 727,6 Případů 17. 12. 73 Potvrzené případy 7508 6828,1 Vyléčených 6578 5982,3 Mrtvých 130 118,2 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 913 1150,1 Případů 17. 12. 86 Potvrzené případy 4819 6070,6 Vyléčených 3852 4852,4 Mrtvých 54 68,0 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 696 589,9 Případů 17. 12. 65 Potvrzené případy 6483 5495,1 Vyléčených 5675 4810,2 Mrtvých 112 94,9 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1149 1098,3 Případů 17. 12. 83 Potvrzené případy 7246 6926,5 Vyléčených 6005 5740,2 Mrtvých 92 87,9 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1611 918,3 Případů 17. 12. 171 Potvrzené případy 9538 5436,6 Vyléčených 7814 4453,9 Mrtvých 113 64,4 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 866 830,0 Případů 17. 12. 61 Potvrzené případy 6363 6098,7 Vyléčených 5397 5172,9 Mrtvých 100 95,8 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 59 Aktivních případů: 777 561,9 Případů 17. 12. 78 Potvrzené případy 7888 5704,6 Vyléčených 7010 5069,6 Mrtvých 101 73,0 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1295 1364,4 Případů 17. 12. 60 Potvrzené případy 7176 7560,4 Vyléčených 5776 6085,4 Mrtvých 105 110,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 711 625,7 Případů 17. 12. 84 Potvrzené případy 6727 5920,2 Vyléčených 5905 5196,8 Mrtvých 111 97,7 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 79 Aktivních případů: 510 705,4 Případů 17. 12. 45 Potvrzené případy 5336 7380,2 Vyléčených 4731 6543,4 Mrtvých 95 131,4 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 50 Aktivních případů: 438 395,3 Případů 17. 12. 9 Potvrzené případy 6105 5509,4 Vyléčených 5539 4998,6 Mrtvých 128 115,5 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 932 788,8 Případů 17. 12. 94 Potvrzené případy 7912 6696,1 Vyléčených 6871 5815,1 Mrtvých 109 92,2 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 915 838,4 Případů 17. 12. 41 Potvrzené případy 5573 5106,5 Vyléčených 4501 4124,2 Mrtvých 157 143,9 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 2498 655,0 Případů 17. 12. 98 Potvrzené případy 18180 4767,3 Vyléčených 15364 4028,9 Mrtvých 318 83,4 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 1476 657,0 Případů 17. 12. 78 Potvrzené případy 10756 4788,1 Vyléčených 9130 4064,2 Mrtvých 150 66,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 67 Aktivních případů: 847 728,3 Případů 17. 12. 55 Potvrzené případy 4672 4017,5 Vyléčených 3687 3170,5 Mrtvých 138 118,7 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 56 Aktivních případů: 1184 769,1 Případů 17. 12. 62 Potvrzené případy 9362 6081,5 Vyléčených 7998 5195,4 Mrtvých 180 116,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 888 962,3 Případů 17. 12. 57 Potvrzené případy 4594 4978,3 Vyléčených 3597 3897,9 Mrtvých 109 118,1 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 792 692,6 Případů 17. 12. 47 Potvrzené případy 4882 4269,3 Vyléčených 3966 3468,3 Mrtvých 124 108,4 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 88 Aktivních případů: 287 755,9 Případů 17. 12. 25 Potvrzené případy 2046 5388,7 Vyléčených 1706 4493,3 Mrtvých 53 139,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1657 703,7 Případů 17. 12. 170 Potvrzené případy 13291 5644,4 Vyléčených 11391 4837,5 Mrtvých 243 103,2 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 79 Aktivních případů: 1023 941,6 Případů 17. 12. 103 Potvrzené případy 7457 6863,6 Vyléčených 6344 5839,1 Mrtvých 90 82,8 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1298 1002,2 Případů 17. 12. 108 Potvrzené případy 8560 6609,4 Vyléčených 7144 5516,1 Mrtvých 118 91,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 585 485,8 Případů 17. 12. 84 Potvrzené případy 6388 5304,9 Vyléčených 5689 4724,4 Mrtvých 114 94,7 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 87 Aktivních případů: 1217 1155,3 Případů 17. 12. 94 Potvrzené případy 7429 7052,2 Vyléčených 6097 5787,8 Mrtvých 115 109,2 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1139 800,8 Případů 17. 12. 102 Potvrzené případy 10908 7669,5 Vyléčených 9611 6757,6 Mrtvých 158 111,1 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1336 932,1 Případů 17. 12. 136 Potvrzené případy 9810 6844,2 Vyléčených 8338 5817,2 Mrtvých 136 94,9 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1854 967,4 Případů 17. 12. 126 Potvrzené případy 13783 7191,7 Vyléčených 11720 6115,3 Mrtvých 209 109,1 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 766 836,3 Případů 17. 12. 36 Potvrzené případy 4152 4532,9 Vyléčených 3289 3590,7 Mrtvých 97 105,9 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 2062 960,6 Případů 17. 12. 246 Potvrzené případy 13142 6122,2 Vyléčených 10859 5058,7 Mrtvých 221 103,0 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 2609 1059,2 Případů 17. 12. 194 Potvrzené případy 14506 5889,0 Vyléčených 11687 4744,6 Mrtvých 210 85,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 1301 858,3 Případů 17. 12. 169 Potvrzené případy 7996 5275,2 Vyléčených 6599 4353,6 Mrtvých 96 63,3 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2261 1282,9 Případů 17. 12. 185 Potvrzené případy 12277 6966,2 Vyléčených 9851 5589,7 Mrtvých 165 93,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 3395 1060,5 Případů 17. 12. 297 Potvrzené případy 16589 5181,7 Vyléčených 12884 4024,4 Mrtvých 310 96,8 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

I v Praze se ale epidemická situace v poslední době zhoršuje. Ještě v úterý měl index PES pro Prahu hodnotu 51 bodů. Ve středu o pět bodů stoupl a od čtvrtka je na 59 bodech. Všechny ostatní kraje v Česku jsou buď ve čtvrtém, nebo dokonce nejvyšším stupni.

Patří mezi ně Moravskoslezsko, kde index v pátek zůstal jako ve čtvrtek na hodnotě 81. Nejhorší situace v regionu je v okrese Nový Jičín, kde skóre vzrostlo ze čtvrtečních 86 na 91. Ostrava si udržela skóre 86, kam se už ale dostal i okres Frýdek-Místek. Tam se index proti čtvrtku zhoršil o deset bodů.

Skóre 81 je i ve Zlínském kraji, kde už druhým týdnem přibývá nových případů nákazy. Za uplynulý týden jich bylo 2 957, v předchozím týdnu 2 137, o týden dříve 1 695. Na nejvyšším stupni rizika je i Olomoucko či Ústecký kraj, tam mají za týden téměř 3 000 nakažených.

Za posledních sedm dnů v Libereckém kraji testy na covid-19 odhalily 2 118 nakažených. Je to o třetinu více než o týden dříve a nejvíc za posledních pět týdnů. V průměru denně přibývá v kraji 300 nakažených.



Na jihu Čech za týden PES stoupl o tři body na 66. Přesto skóre zůstává nejnižší po Praze. Nejvyšší hodnoty má na Jindřichohradecku, kde je nyní na úrovni 78. Naopak nejnižšího čísla dosahuje na Prachaticku, a to 51.

Česko se od půlnoci znovu vrátilo do čtvrtého stupně rizikového skóre PES, byť s otevřením obchodů a služeb, a počet nových případů ve středu poprvé po více než měsíci překročil osm tisíc.

Proti původní matici opatření zůstanou otevřené obchody a služby, zavřou ale po dvou týdnech znovu restaurace, hotely či většina muzeí a galerií. Platí také opět zákaz nočního vycházení mezi 23:00 a 5:00 a zákaz shromažďování více než šesti lidí, venku dvaceti.

Ministr Jan Blatný ve čtvrtek ráno po jednání vlády řekl, že počty nových případů sice rostou, ale zatím nepřibývají tak rychle nakažení, kteří by potřebovali péči v nemocnici. Přesto odhaduje, že i pokud se situace výrazně nezhorší, mezi svátky bude hospitalizovaných kolem šest tisíc.