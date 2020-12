Prymula nakonec zmocněnce dělat nechce. Nejde to řídit ze čtyř míst, řekl

Prymulovi vadí, že by se očkování řídilo zvlášť z úřadu vlády a zvlášť z ministerstva zdravotnictví. „Rozhodl jsem se tak, protože není možné to řídit ze čtyř míst. Je tady už jeden koordinátor a tím je pan Zdeněk Blahuta. Dominantně je všechno na ministerstvu, takže by nedávalo logiku to řídit mimo to,“ řekl.

Je ochotný radit a pomáhat, ale nechce nést odpovědnost za něco, co se podle něj nedá řídit z externí pozice.

Na začátku týdne však Prymula ještě o funkci uvažoval. „Vím jen, že pan premiér se chystá takovou pozici vytvořit. Já o ni neusiluji, ale pokud budu osloven, zřejmě nabídku akceptuji,“ řekl Prymula. Bývalý ministr zdravotnictví doplnil, že jednou z jeho podmínek, aby mohl funkci vykonávat, by byla spolupráce všech subjektů začleněných do očkovacího procesu.

„Musí se vymyslet plán na očkování sedmi milionů osob, což bez spolupráce nepůjde,“ podotkl Prymula. „Nemá cenu brečet na tím, co se stalo v minulosti. Pokud bych dostal pozici, je potřeba pracovat od prvního dne a nechat analýzu, co se mělo udělat jinak, na dobu pocovidovou,“ pronesl.

V rozhovoru pro iDNES.cz s pozicí váhal. „Bavili jsme se o tom (s premiérem Andrejem Babiše pozn. red.) v obecné rovině, že by to místo mělo být stvořeno. Ale úplně jsme zatím nediskutovali, jestli to budu já, nebo ne,“ řekl.

Zmocněnec pro očkování má mít podle Prymuly na starost systém, který umožní proočkovat naši populaci, v co nejkratším čase.