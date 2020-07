Chytrá karanténa funguje. Kritici jen nechápou systém, tvrdí ministerstvo

Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) v úterý uvedl, že chytrá karanténa podle něj nefunguje, lidé se pozdě dozvídají výsledky testů a Krajská hygienická stanice (KHS) organizaci nezvládá.

„Jedná se z našeho pohledu o nepochopení systému chytrá karanténa. Ta se naopak ukázala jako velmi přínosná v trasování kontaktů, kdy díky jednotnému informačnímu systému bylo možné zapojit do takzvaného epidemiologického navolávání i pracovníky hygienických stanic z jiných krajů,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva zahraničí Gabriela Štěpanyová.



Podle ministerstva tak mohli pracovníci z jiných stanic ze své domovské stanice pomoci hygienikům v Moravskoslezském kraji. „Díky navýšení kapacit a rychlému sdílení informací byli nakažení i osoby, se kterými se setkali, včas kontaktováni a mohla být přijata adekvátní opatření. Hygienikům v rozhovoru pomáhají i vzpomínkové mapy, díky kterým pomohou dotazovanému vzpomenout si, s kým byl v posledních dnech v kontaktu,“ dodala mluvčí.



Pozdní zasílání zpráv o výsledcích negativních testů podle ministerstva způsobily laboratoře nedůsledným předáváním informací do centrálního systému infekčních onemocnění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle Štěpanyové na laboratoře několikrát důsledně apeloval dopisem. „Současně na svém čtvrtečním jednání s vedením kraje v Ostravě zdůraznil potřebu navýšení počtu odběrových míst a aktivaci dalších laboratorních kapacit. Doba čekání na výsledek by tak v dalších dnech měla být řádově kratší,“ doplnila mluvčí.

Laboratoře: Přehození viny na nás je alibistické

Laboratoř SPADIA LAB, která dělá značnou část vyšetření na covid-19 v Moravskoslezském kraji, se proti tvrzení ministerstva ohradila „Standardně provádíme asi 600 vyšetření na covid-19 denně. Při testování zaměstnanců OKD jsme provedli až 1 000 vyšetření na covid-19 denně. Výsledky všech těchto vyšetření dodáváme do 24 hodin od okamžiku doručení vzorku do laboratoře, a to nejen formou zadávání do centrálního systému infekčních onemocnění, ale rovněž zasíláme seznam provedených vyšetření přímo na Krajskou hygienickou stanici,“ uvedla mluvčí laboratoře Simona Součková.



Laboratorní informační systémy navíc umožňují automatické zasílání výsledků vyšetření na covid do centrálního systému infekčních onemocnění každých 30 minut. „S odkazem na výše uvedené pak označení laboratoří jako viníka pozdního dodávání výsledků laboratorních vyšetření na covid-19 považujeme za krajně alibistické a nekorektní,“ doplnila mluvčí.

Podobně se vyjádřila i laboratoř AGELLAB v Ostravě-Vítkovicích, kde vyhodnotili od počátku března přes 40 000 vzorků na přítomnost nového typu koronaviru. „Naše laboratoř předává výsledky vždy neprodleně jak orgánům ochrany veřejného zdraví, tak klientům,“ uvedla mluvčí Radka Miloševská.

Vojtěch dříve kritiku odpovědných orgánů označil za politizaci tématu. Stát podle něj epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji nepodcenil, koronavirus se na Karvinsku masivně v komunitě nešíří a dopady na zdraví obyvatel jsou minimální.

Chytrá karanténa má pomáhat ve vyhledávání kontaktů nakažených novým koronavirem a ohnisek nemoci. Sloužit k tomu mělo vytvoření vzpomínkové mapy na základě dat získaných z mobilu nakaženého nebo z jeho bankovní karty. Zlepšit také měla například logistiku zásobování.