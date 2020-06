Místo plošné karantény databáze. Aplikace umožní sdílet negativní test

„Mám osobní zkušenost s covidem. Naštěstí jsem měl mírný průběh, ale doma v karanténě jsem strávil 52 dní,“ popsal jednatel společnosti Marek Pavlas. Právě v karanténě přišel s nápadem na vytvoření komplexní aplikace, která mimo jiné propojí laboratoře a běžné uživatele.



„Zarazilo mě, že máme sofistikované nástroje na chytrou karanténu, umíme trasovat kontakty. Umíme řešit to, co se stane poté, co se člověk nakazí. Pro všechno předtím však užíváme metody jako ze středověku,“ míní Pavlas. Vyjmenoval přitom opatření jako je omezení volného pohybu osob, zvýšená hygiena rukou či nošení roušek.

Pro případnou druhou vlnu chce právě těmto plošným opatřením zamezit. Aplikace by podle něj měla časem fungovat tak, aby například zaměstnanci fabriky sdíleli přes personální systém svá potvrzení o negativním testu s nadřízeným, díky čemuž by nebylo nutné omezit provoz.

Při jednorázové kontrole pak aplikace vygeneruje jednorázový QR kód. Přes něj si může pověřená osoba prohlédnout potvrzení o bezinfekčnosti vystavené některou z partnerských laboratoří. Nyní jde o 12 odběrových míst, postupně by se však měla spolupráce rozšířit.

„Pro budoucnost, a stejně tak před hrozbou druhé vlny, je klíčové zapojit všechny chytré nástroje, které sníží riziko přenosu nákazy a umožní chod společnosti i státu bez drastických opatření,“ míní epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Vyhnout se chce třeba plošné karanténě. „Jsem přesvědčen, že pro boj s virovými nákazami je potřeba takového de facto imunitního pasu zcela klíčová,“ uvedl Prymula. Podobná myšlenka se podle něj zrodila již v několika zemích, nikde však nešlo o tak komplexní nástroj.

Bude záležet i na ceně testů

Podle vývojářů aplikace je klíčový vývoj v metodách testování. Nyní se totiž PCR testy stále provádějí za státem nařízených 1 750 korun. „Testy jsou pořád drahé, ne že ne. Až plnohodnotné nasazení systému umožní rychlejší a levnější testování,“ popsal Pavlas. K tomu podle Prymuly situace spěje, ve světě se podle něj vyvíjejí nové metody testování a v blízké době by test mohl stát v řádu stokorun.

Výhodou systému je i fakt, že pro zaznamenání do databáze nemusí být pacient uživatelem aplikace. Ta by se tak měla zpřístupnit i pro ty, kteří nevlastní chytrý telefon. Při absolvování testu stačí na papíře zaškrtnout žádost o zařazení do databáze. K zobrazení výsledku třetí osobou pak stačí předložit průkaz totožnosti.

Nejde o jedinou vlastnost aplikace. Uživatelům umožní i vyhledání nejbližšího odběrového místa. K odběru se poté může uživatel v aplikaci rovnou objednat a vyplnit žádanku. Dále aplikace poskytuje ve spolupráci s ministerstvem zahraničí informace o situaci v ostatních zemích.

Stát se na systému zatím nijak nepodílí, podle zástupců CovidPass o tom však probíhají jednání. „Další rozvoj, který zvažujeme, je možnost napojení tohoto řešení na strukturu státu, tedy na Portál občana,“ řekl autor technické části portálu Martin Šebek.

Nyní jsou výsledky napojeny na konkrétní doklad totožnosti, kterým se osoba prokáže u testu. Právě propojení s Portálem občana by umožnilo využití všech dokladů.

Kromě toho by pak bylo možné využití i dalších funkcí aplikace, jako je možnost zapojit do systému občany cizích zemí, kteří přijedou na území České republiky a mají povinnost absolvovat test. „Systém je schopen sledovat, jestli se objevil v určené době po překročení hranic negativní test pro tuto osobu. Pokud se neobjevil, pak ho nahlásit cizinecké policii,“ popsal Šebek.

Webovou aplikaci společnost spustila v pátek, aplikace pro chytré telefony by měla být k dispozici do konce letních prázdnin. Zájem už o ni podle tvůrců projevila jedna z jihoamerických zemí.