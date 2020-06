Samoplátci uvidí výsledky testu na covid-19 okamžitě. Umí to nová aplikace

Projekt má zajistit digitální zpracování a distribuci výsledků testování na nemoc covid-19. Laboratorní výsledky z partnerských odběrových míst se shromáždí na jedno centrální úložiště. Ten, kdo se nechal testovat, si poté může výsledky zobrazit buď přes webovou stránku laboratornivysledky.cz nebo přes digitální kartu YourPass.

„Dosavadní systémy řešily distribuci pouze v rámci zdravotního a krizového systému. Data fyzickým osobám se tak velmi často doručovala pozdě a ne vždy korektně či bezpečně, což ve spolupráci s partnery nyní zcela měníme,“ popsal Pavel Kurka, IT specialista společnosti CNS, která se na přípravě aplikace podílela spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a firmou YourPass.

Například Nemocnice Na Bulovce má jako limit sdělení výsledků stanovenou lhůtu 96 hodin. Běžně se však k pacientům dostanou již do dvou dnů. Přes webovou aplikaci se proces zrychluje. Hned po vyhodnocení testu totiž v laboratoři zanesou výsledky do webové aplikace. Standardně komunikuje laboratoř první s lékařem, který následně informuje pacienta.

„Otevřete si webové stránky a zadáte přihlašovací údaje. V druhém kroku poté zadáte rodné číslo, ověření je tak dvoufázové,“ popsal jeden z PR koordinátorů projektu Roman Hrůza.

Na stránkách si poté může pacient stáhnout potvrzení ve formátu PDF na počítač či přes digitální kartu na chytrý telefon. „Když máte potvrzení v mobilním telefonu, můžete se jím následně prokázat třeba i na hranicích,“ uvedla mluvčí projektu Veronika Nováková. Výsledky tak lze zobrazit i opakovaně.

Nyní je do projektu zapojených osm partnerských laboratoří, rozšiřovat by se však měl na další odběrová místa. „Ambice a cíl je dostat to do všech laboratoří, které jsou akreditovanými pracovišti pro testování na covid-19,“ dodal Hrůza. Jednání podle něj začala ve středu.

„Projekt zároveň inspiruje v oblasti systémových řešení v eHealth, mohou se díky němu zobrazovat výsledky i jiných vyšetření, například z alergologie, které mohou mít lidé digitálně u sebe,” uvedl koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík.

Podle MPO by v budoucnu mohly být digitální výsledky součástí takzvaného koronavirového pasu, který umožní prokazovat se negativními testy v cizině.