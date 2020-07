Divím se, kolik máme epidemiologů, brání se Babiš kritice kvůli Karvinsku

„Divím se, kolik máme epidemiologů. Všichni tomu rozumí,“ prohlásil Babiš v neděli. „Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové, dělali hygienici. Nedělala to vláda, vláda to schvalovala. Pokud někdo říká, že my jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to měli být hygienici,“ dodal.

Vláda čelí kvůli Karviné výčitkám, že nezasáhla dříve. Podobně, jako tomu bylo třeba v půli března v Litovli. Podle epidemiologa a vedoucího resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislava Maďara je Karvinsko ale v jiné situaci.

Politici plaší, odborníci zůstávají v klidu

„Máme lépe zmapovanou situaci, nové testovací kapacity, dostatečné zásobení ochrannými pomůckami, postačující rezervu JIP, chytrou karanténu, mobilní týmy, propojené informační systémy a nastavené různé procesy a systémy, které v březnu prostě nebyly,“ uvedl v neděli Maďar na Twitteru.

Také krajská hygienička v Ostravě Pavla Svrčinová v neděli řekla, že nárůst nakažených na Karvinsku není až tak odlišný od předchozích dní. „K návrhům, že je nutno vyhlásit pro okres Karviná plošná karanténní opatření, uvádíme, že situace na Karvinsku není nová,“ napsala následně její stanice.



Neklid panuje spíš u politiků. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který zastupuje vládní hnutí ANO, v neděli řekl, že epidemiologická situace na Karvinsku se nepřestává zhoršovat. Jisté selhání vlády připustil v neděli i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Podle něj měla vláda možná reagovat rychleji.



“Já si nedovedu představit, že bychom plošně zavírali oblast se čtvrt milionem obyvatel,“ dodal nicméně Petříček v České televizi, kde europoslankyně Kateřina Konečná kritizovala kabinet za laxní přístup.

„OKD je státní podnik. Od konce května jste věděli, že k nárůstu případů tam dochází, vláda nebyla schopná zareagovat, zavřela doly až v tomto týdnu,“ řekla. Plnou odpovědnost za dopady nemoci na horníky podle ní musí nést Prisko. Politickou odpovědnost potom europoslankyně připsala hnutí ANO, protože z jeho řad jsou premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Kriticky se vyjádřili i další opoziční politici. „Pokud vláda nedokáže navrhnout a realizovat přesvědčivá účinná opatření pro lokální ohniska (jako nyní na Karvinsku), tak nám hrozí, že se ohniskem může stát celá republika,“ reagoval například na Twitteru šéf ODS Petr Fiala.

Efektivitu chytré karantény už dříve kritizovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová třeba v souvislosti se Slovinskem, Lotyšskem a Estonskem, které nově z obav z nákazy koronavirem Čechy za hranice nevpustí. „Není se co divit, že je nezajímají PR vyhlášení o lokálním ohnisku, protože odsud se lidé mohou kamkoli pohybovat a vláda situaci absolutně nezvládá,“ napsala na Twitteru.

Podle Babiše ale opozice situace jen politicky zneužívá. „Máme tam lokální problém, který se řeší,“ řekl premiér. „Chytrá karanténa funguje,“ dodal. Celá republika prý problém v souvislosti s koronavirem nemá. „Ale musíme být odpovědní a vnímat to, že starší lidi můžu být ohroženi,“ dodal Babiš.



Ministr Adam Vojtěch v neděli na Twitteru napsal, že „situace je pod kontrolou“ a v následujících dnech se na Karvinsku očekává další pokles případů.

„Nepotkal jsem tu cizince, je to skvělé“

Premiér o tomto prodlouženém víkendu poprvé zavítal do lázní. „Přijel jsem už v pátek, budu tu do pondělí,“ řekl a pochlubil se také procedurami, které ho čekají. „Nepotkal jsem tady cizince. To je skvělé,“ prohlásil s tím, že pořád říká, ať lidé utratí peníze v Česku.



Vzpomněl také lázeňské vouchery, které vláda slibovala jako podporu dovolené v tuzemsku i samotných zařízení. Platit začaly 1. července. „Všichni by chtěli do Luhačovic a do Třeboně. Platí se to z peněz EU, tak musíme dodržovat určitá pravidla,“ řekl Babiš.

Premiér zhodnotil také stavební ruch v Česku. Lidé podle něj musí vidět, že se „všude staví“. „Někdo nám vyčítá D1. Ano, je to jedno velké staveniště,“ připustil Babiš. „Proč to není hotové?“ ptá se premiér. „Protože to zdržují ekologové,“ řekl a zmínil třeba spolek soustřeďující se na ochranu životního prostředí Děti země.