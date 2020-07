Hejtman o epidemii na Karvinsku: Nejdřív řešme problém, pak hledejme viníky

„Údaje ze včerejška (pondělka) ukázaly, že skutečně dochází k pomalému poklesu nakažených,“ uvedl Vondrák v úterním pořadu 360° Pavlíny Wolfové.

Ačkoliv na základě získaných zkušeností nechce tvrdit, že je všechno pod kontrolou, pravdou podle něj je, že se „nákaza zatím drží v komunitě horníků a jejich rodin, byť se samozřejmě objevuje i jinde“.



„Je to vícefaktorový problém,“ řekl k současnému stavu v části Moravskoslezského kraje.

„Ta pandemie souvisí s tím, že musíte dodržovat hygienická opatření ze strany zaměstnavatele, musíte dodržovat hygienická opatření zaměstnanců, musíte testovat, musíte predikovat a tak dále,“ pokračoval. Podle něj je důležité dodržovat hygienická opatření, která byla znovu nařízena, a v rámci prevence doporučuje nosit roušku nejen ve vnitřních prostorách, ale i venku.

V opatřeních by přitvrdil

Podle Vondráka by se měl problém nejprve vyřešit a pak hledat viník. „Já mám ten pocit, že tady v ČR se především hledá viník a neřeší se problém,“ řekl.

„Myslím si, že plošná karanténa by nebyla nutná, ale co si myslím, že bych skutečně navrhoval, je přitvrdit v těch opatřeních. Myslím si, že organizace akcí nad sto lidí je pořád ještě velmi rizikovým faktorem,“ dodal hejtman s tím, že si je vědom toho, že je horko, ale v takovémto ohnisku a případě by byl v uvolňování restrikcí opatrnější.

Podle zdravotnického statistika Ladislava Duška je epidemiologická situace v Česku plošně velmi dobrá. „Plošně v české populaci nedochází k žádnému nekontrolovanému šíření, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou nám počty hospitalizací,“ uvedl Dušek.

I podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je situace na Karvinsku, kde je v současné době lokální ohnisko koronaviru, pod kontrolou a není důvod k panice.