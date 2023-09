Před týdnem jsem se vrátil z Říma. Byla to taková poloviční dovolená, jen na pár dní, spojená s menším tenisovým turnajem, na kterém jsem letos pokazil vše, na co jsem sáhl. Z římského výletu mi ale zůstane uloženo hluboko v paměti něco úplně jiného: situace, ke které došlo na úplném začátku cesty, v letadle, které mělo do Itálie teprve odstartovat.

„Tlusťochům“ bych zdvojnásobil ceny letenek i jízdenek ve vlacích a autobusech, nechtějí-li sedět ve společnosti svého „klanu“.