KOMENTÁŘ: Co dnes zbylo z Mnichova 1938? Připomínání zrady nám škodí

I když letošní rok není „osmičkový“, přináší vzhledem ke své trojce na konci půlkulatá výročí osudových událostí formujících československou a nakonec i českou státnost a společnost. Aktuálně je to 85. výročí mnichovské dohody.

To přirozeně vybízí k hodnocení a vzpomínání. Na místě je položit si otázku, jestli bychom to neměli dělat už trochu jinak? Zejména opustit narativ „traumatu“ a „zrady“. Ne, že by oba prvky v této dějinné události nebyly přítomné. Ale upřímně řečeno – týká se nás to? Ze skutečných pamětníků již v podstatě nikdo nežije. Netraumatizujeme tedy už jen sami sebe? A k čemu?