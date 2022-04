Klaus: Orbán je jediný autentický státník. K fialovské ODS nemám slov

Maďarský premiér Viktor Orbán je podle Klause jediný autentický politik dnešní doby a potěšilo ho jeho znovuzvolení. „Je to člověk, kterého si velmi vážím. Jsem rád, že nezvítězila progresivistická levice, tak jako u nás, kde se to bohužel stalo. Je to jediný autentický politik současné Evropy. Snaží se skutečně reprezentovat svůj národ,“ míní.

„Dnes žijeme kulturní revolucí, zeleným šílenstvím, multikulturalismem. To je téma dnešní doby a v tomto jsem s Orbánem na jedné straně barikády,“ uvedl.

Nevadí mu ani Orbánovy výroky ohledně války na Ukrajině. „Není to maďarská válka. Stejně jako to není česká válka, i když někteří soudruzi u nás, v čele s panem Rakušanem či s paní ministryní obrany, se tak stylizují,“ uvedl Klaus. Rusko-ukrajinský konflikt je dle něj v podstatě náhradní válka Západu s Ruskem.

Gratulaci premiéra Fialy, kterou v minulém týdnu vyjádřil maďarskému premiérovi Orbánovi v souvislosti s jeho vítězstvím ve volbách, označil exprezident za symbolický akt. Slova kritiky padla směrem ke straně TOP 09, která byla s gratulací naopak zdrženlivá. „TOP 09 je stranička bez vážného politického programu, to platí nejen pro paní Pekarovou, ale pro celou stranu,“ uvedla v pořadu bývalá hlava státu.

„Opusťme to ‚válečnění‘ za každou cenu, zkusme říci, že absolutní prioritou všeho je okamžité příměří. Někteří si asi myslí, že se válka musí dovést až do toho nejhoršího konce. Čím více Rusko vykrvácí, tím více to bude řešení,“ řekl Klaus.

S pochybností hodnotil i protiruské sankce. „Západ má pocit, že na Rusko budou fungovat ekonomické sankce,“ řekl. Sankce podle něj sice výrazným způsobem poškozují ekonomiku země, k okamžitému zastavení války však nepovedou.

Zakladatel ODS komentoval i kroky vlády, které činí na podporu českých občanů v aktuální tíživé ekonomické situaci. „Vláda nedělá dost proti inflaci, ale to neznamená, že má zasáhnout do trhu, zastropovat ceny a na chvíli je zastavit,“ řekl a dodal, že zastropování je jen oddalování problému, nikoliv odstraňování příčin.

„Jsem zásadně proti manipulaci s cenami, což kdekdo dnešní vládě doporučuje a vláda to nedělá. Zastropování je jen oddalování problému, je potřeba odstraňovat příčiny,“ řekl.

K pátečnímu kongresu ODS se Klaus odmítal vyjádřit. „Nemám důvod se jakkoliv identifikovat s dnešní fialovskou ODS. Nemám důvod říkat žádná silná slova,“ uzavřel diskuzi.